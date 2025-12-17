La ARP garantiza provisión de carne para Navidad y Año Nuevo

“En Paraguay no falta carne”, aclaran desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP), ante versiones de una supuesta falta de carne en las carnicerías previstas para las fiestas de fin de año.
El documento indica que el país cuenta con ganado “más que suficiente” y con plantas frigoríficas plenamente operativas, con capacidad de faena de sobra para abastecer sin inconvenientes al mercado interno.
“No existe ninguna limitación productiva, técnica ni operativa que justifique escenarios de escasez”, resalta.
Exportaciones
Señala que un mayor volumen de exportaciones no implica, necesariamente, menos carne para el consumo interno.
“Paraguay no exporta carne con hueso, por lo que una mayor actividad exportadora deja más kilos de carne con hueso disponibles en el mercado local, incluyendo cortes tradicionales de alto consumo”, asegura.
“Paraguay es un país productor de carne, con capacidad probada para abastecer su mercado interno y cumplir, al mismo tiempo, con sus compromisos externos. Instalar escenarios de desabastecimiento no resiste análisis y solo genera incertidumbre innecesaria. La carne para las fiestas está garantizada. Lo que el país necesita no es alarmismo, sino responsabilidad, transparencia y comunicación honesta”, enfatiza.