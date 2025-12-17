Nexus: prisión preventiva, bloqueo y secuestro de bienes

Diego David Giménez Arámbulo, sindicado como líder de una estructura dedicada al narcotráfico desmantelada con la Operación Nexus el 15 de diciembre pasado, cuenta con prisión y una serie de medidas dictadas con el fin de inmovilizar los bienes existentes a su nombre y que eventualmente, podrían ser objeto de comiso.

La imputación presentada por la fiscala antidrogas Ingrid Cubilla afirma que Diego David Giménez Arámbulo habría desplegando una serie de actos concretos y coordinados tendientes a la obtención, posesión y posterior comercialización de sustancias estupefacientes, durante el período comprendido entre el 18 de octubre de 2023 y el 19 de enero de 2024.

“En dicho lapso temporal, el mencionado habría participado presuntamente en actividades vinculadas al tráfico de sustancias prohibidas, las cuales habrían tenido origen en países de producción, presumiblemente la República Plurinacional de Bolivia, para luego serintroducidas y distribuidas en la ciudad de Asunción y zonas aledañas, con fines de comercialización ilícita”, refiere la imputación.

En esta tesitura, la agente fiscal sostiene que el sospechoso convirtió la vivienda familiar ubicada en la calle Capitán Braulio Lezcano, entre Parapiti y Estados Unidos, del barrio Obrero de Asunción, en un “centro operativo para la planificación, comunicación y gestión de sus presuntas operaciones”.

Para el efecto, Giménez Arámbulo habría utilizado dispositivos de comunicación celular, valiéndose de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Threema, a través de las cuales presuntamente coordinaba la logística relacionada con la adquisición, distribución y cobro de las sustancias estupefacientes, agrega la imputación.

Prisión para supuesto líder de estructura desactivada con la Operación Nexus

Tras admitir la imputación contra Giménez Arámbulo por supuesto tráfico, tenencia sin autorización, comercialización de sustancias estupefacientes y detentación de armas de fuego, el juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal Troche decretó la prisión preventiva de Giménez Arámbulo.

El sospechoso participó de la audiencia a través de medios telemáticos y para el efecto fue asistido por la defensora pública María Sol Samaniego, quien solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión, específicamente el arresto domiciliario.

Recordemos que si bien la Policía Nacional investiga un supuesto nexo del detenido con el asesinato del empresario Mauricio Schuartzman, Giménez Arámbulo no ha sido imputado aún con relación a este caso.

Mauricio Daniel Schuartzman Parnes fue asesinado a tiros en la noche del 12 de setiembre de 2021 por al menos tres sicarios, cuando llegaba a su casa del barrio Jara de Asunción.

Schuartzman, coincidentemente, fue el que consiguió el pasaporte paraguayo falso al supuesto narcotraficante prófugo Sebastián Marset, con el que este ciudadano uruguayo fue detenido días antes del sicariato, a su arribo a Emiratos Árabes Unidos, señala la pesquisa fiscal-policial.

Según los chats conseguidos por Europol, Schuartzman era uno de los principales operadores de la red de Marset y Miguel Angel Insfrán, “tío rico”, en el envío de cocaína a Europa desde Paraguay, blanco de la megaoperación contra el narcotráfico A Ultranza Py (2022), siempre de acuerdo con la investigación del Ministerio Público.

Bloqueo de cuentas y secuestro de bienes

Posteriormente, el magistrado dictó otras tres resoluciones a través de las cuales dispuso la inhibición general de vender y gravar bienes, el bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro o cualquier otro producto financiero depositados en entidades bancarias, financieras y/o cooperativas a nombre del detenido, así como también el secuestro de los G. 10 millones en efectivo hallados en poder del sospechoso al momento de su aprehensión.

Por disposición del auto interlocutorio N° 428, el dinero deberá ser depositado en una cuenta en el Banco Nacional de Fomento a nombre de la causa para su conservación sujeto a comiso y a disposición de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Otra medida establecida por el magistrado fue el secuestro de distintos vehículos incautados en la vivienda allanada y que quedaron bajo guarda y custodia en la base del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Policía Nacional.

Estos vehículos, sobre los que ahora pesa una prohibición de innovar y contratar, son los siguientes:

- Camioneta de la marca Toyota, modelo Hilux Surf, con matrícula HFX779;

- Automóvil de la marca Toyota, modelo Allion con matricula AAUN 785;

- Motocicleta de la marca Honda con matricula 931BAAA - Motocicleta de la marca Honda con matricula 102ABH.

“Si bien no se ha podido conocer a los titulares de esos rodados, corresponde en consecuencia autorizar el revenido químico a ser realizado por el perito de turno del Departamento de Inspección Técnica vehicular de la Policía Nacional y al mismo tiempo solicitar informe de condiciones de dominio de esos rodados a los efectos de conocer a sus titulares y con ello dar respaldar la titularidad registral, como también conocer la existencia de derechos reales constituidos a favor de terceros o la existencia de denuncia eventualmente”, explica el magistrado en la resolución mencionada.