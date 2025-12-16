Cae la célula que habría matado a Mauricio Schuartzman

La operación Nexus lanzada ayer es una investigación técnica que venía siendo desarrollada desde hace dos años y ocho meses por policías de la división de Inteligencia del Departamento Antinarcóticos.

La investigación, basada principalmente en escuchas telefónicas, es dirigida por la fiscala Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor, de la Unidad Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.

El allanamiento se llevó a cabo en una casa situada en Capitán Braulio Lezcano (22ª Proyectada) entre Estados Unidos y Parapití del barrio Roberto L. Pettit de Asunción.

En el lugar fue detenido el principal objetivo, Diego David Giménez Arámbulo, quien justamente el domingo cumplió 36 años.

Detención en plena farra de cumpleaños

De hecho, Diego aún estaba farreando por su cumpleaños cuando la Policía irrumpió en su domicilio y arrestó inicialmente a nueve de sus invitados, quienes sin embargo fueron liberados anoche.

En la casa se encontraron nueve kilos de cocaína y medio kilo de crack, además de dos revólveres, municiones y otras evidencias.

Los investigadores ya sabían que Diego tenía drogas en su casa porque aún venían escuchando sus conversaciones telefónicas.

Imputado opr cuatro delitos

La Fiscalía lo imputó anoche por tráfico, tenencia y comercialización de drogas, además de detentación ilegal de armas.

De acuerdo con la información recabada, Diego operaba como proveedor de cocaína y crack de microtraficantes, aunque él mismo también vendía en pequeñas cantidades a clientes conocidos.

Según la información entregada por la Policía a la Fiscalía, y que sirvió como base para la imputación, “la evidencia digital recopilada permitió que la investigación se centrara y consolidara la figura del señor Diego Giménez Arámbulo como el líder y principal articulador de esta estructura criminal”.

En otra parte, se consigna que “adicionalmente, se pudo establecer que el señor Giménez Arámbulo estaría relacionado a otra investigación, iniciada en el año 2022. Dicha causa, se vincula a una célula criminal desprendida del operativo denominado A Utranza Py, la cual se encontraba en proceso de reorganización y reestructuración de sus operaciones ilícitas para continuar con las actividades delictivas desmanteladas” y que “para esto habían reclutado a nuevos miembros fuera de los recintos penitenciarios, para contar un brazo operativo y logístico suficientes para restablecer sus operaciones”.

Conexión con a Ultranza

Siempre según la investigación policial-fiscal, el ahora imputado Diego David Giménez Arámbulo trabajaba directamente para Alexis Vidal González Zárate, de 42 años, actualmente preso y enjuiciado justamente en el caso A Ultranza Py.

Alexis era el socio comercial de la uruguaya presa Gianina García Troche, quien a su vez era la pareja del uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera, alias Omelet, uno de los máximos líderes de la megaorganización desmantelada, junto con el paraguayo recluido Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.

Supuestamente, Diego David Giménez Arámbulo, por instrucciones de Alexis Vidal González Zárate, se encargaba de recibir, mover y hasta pagar en Asunción por los cargamentos de cocaína que mandaban a comprar de Bolivia los capos Marset e Insfrán.

El sicariato de Mauricio Schuartzman

Otro importante elemento surgido anoche tras la ejecución de la operación Nexus de Antinarcóticos fue que Diego David Giménez Arámbulo podría haber organizado o incluso actuado en el sicariato del paraguayo Mauricio Daniel Schuartzman Parnes, perpetrado el 12 de setiembre de 2021.

Mauricio Schuartzman fue asesinado aquella noche por al menos tres sicarios cuando llegaba a su casa del barrio Jara de Asunción.

Coincidentemente Mauricio Schuartzman fue el que consiguió el pasaporte paraguayo falso a Marset, con el que el uruguayo fue detenido días antes, del sicariato, a su arribo a Emiratos Árabes Unidos, conforme a la investigación fiscal-policial.

Según los chats conseguidos por Europol, Schuartzman era uno de los principales operadores de la red de Marset e Insfrán en el envío de cocaína a Europa desde Paraguay.

Uno de las revólveres encontrados ayer en poder de Diego David Giménez Arámbulo se habría usado en el atentado contra Schuartzman, o al menos esa es la sospecha que llevó a los policías a remitir rápidamente el arma a su Dirección de Criminalística para el estudio balístico,.