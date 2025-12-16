Hallan arma que habría sido usada en el asesinato de Mauricio Schuartzman

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, reveló que el arma con la que se habría asesinado al empresario Mauricio Schuartzman fue hallada ayer durante la operación Nexus contra una estructura criminal dedicada al narcotráfico internacional.

“La parte técnica va a ir confirmando definitivamente o lo desestimará. Hasta ahora, apunta a que sería el arma que habría sido utilizada”, dijo Benítez.

La operación Nexus se inició ayer con un allanamiento en una vivienda del barrio Ricardo L. Petit, en Asunción. Durante el procedimiento se incautaron dos revólveres y uno de ellos sería el utilizado para cometer el asesinato del empresario.

Además de las armas, el operativo dejó como resultado la detención de diez personas.

Detenidos y presunto autor intelectual

Entre los detenidos se encuentra Diego David Giménez Arámbulo (36), señalado como presunto cabecilla del grupo.

De acuerdo con la investigación, trabajaba supuestamente para el narcotraficante prófugo Sebastián Marset y habría organizado o ejecutado el asesinato de Schuartzman.

Evidencias clave para la investigación

El comandante Benítez destacó que, además del arma, se recolectaron otras evidencias relevantes, como teléfonos celulares, que podrían ser determinantes para el avance de la causa.

“Son elementos que podrían vincular a personas y, en particular, a esta arma con el caso de homicidio en el que resultó víctima Schuartzman”, dijo.

Mauricio Schuartzman fue asesinado frente a su domicilio en el barrio Jara de Asunción, en septiembre de 2021. El atentado fue perpetrado por presuntos sicarios y tendría un trasfondo vinculado al narcotráfico.