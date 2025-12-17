Paro de choferes: escasez de buses obliga a usuarios a recurrir a plataformas

Un equipo de ABC TV recorrió la avenida Eusebio Ayala y el viaducto de Madame Lynch, donde constató una baja presencia de buses del transporte público en el segundo día del paro de choferes.

La espera prolongada empuja a muchos pasajeros a buscar otras opciones, como las plataformas de movilidad.

“Es toda una odisea. Hace rato que espero y voy a tener que recurrir a las plataformas”, dijo un pasajero que aguardaba un bus de la Línea 232 para trasladarse hasta Mariano Roque Alonso. Agregó que, en días sin huelga, este colectivo suele circular con mayor frecuencia.

Otro usuario relató que llevaba un largo tiempo esperando la Línea 49, que incluso en condiciones normales tiene pocos servicios. Con el paro, aseguró, la situación se vuelve aún más complicada.

Aumento de demanda para conductores de plataforma

Desde el otro lado, los conductores de plataformas de movilidad confirman un incremento en la demanda. Uno de ellos señaló que durante los días de paro hay más movimiento de pasajeros.

Indicó que la mayoría de sus clientes, desde el inicio de la medida de fuerza, provienen de Villa Elisa y Lambaré. Añadió que estos se dirigen hacia Asunción para cumplir con sus actividades laborales.

Leve mejora en la exTraschaco

En la zona de la Ruta PY03, exTraschaco, la percepción de los usuarios es distinta. Según los pasajeros, este miércoles se observa una mayor cantidad de colectivos en circulación en comparación con el martes, primer día del paro.

Pese a ello, coinciden en que el servicio sigue lejos de la normalidad.

Los sindicatos de choferes iniciaron ayer una huelga de 48 horas, que se extiende hasta hoy.