Usuarios entre la espada y la pared: reguladas, huelga y tarifas altas de plataformas

Ante la huelga de choferes, que se suma a la regulada que ya afecta la frecuencia del transporte público, usuarios del Área Metropolitana se quejan por la falta de buses que los empuja a buscar alternativas de movilidad.

Sin embargo, depender de plataformas digitales de transporte, es una opción cara, pues en esta época hay mayor demanda de este tipo de servicios lo que, sumado al mayor requerimiento ante las reguladas de buses, deriva en precios más altos para los pasajeros.

La situación deja a los pasajeros con opciones limitadas y costos cada vez más elevados para movilizarse.

Plataformas como Bolt, Uber y MUV aplican tarifas dinámicas que aumentan automáticamente cuando la demanda supera la oferta, un escenario que se repite con mayor frecuencia ante la escasez de colectivos.

“Para el que usa, va a ser más caro”, resumió un conductor de Bolt consultado, quien explicó que si bien los precios suben para el usuario, el beneficio para el conductor no es proporcional.

Tarifas más altas para el usuario

El conductor señaló que, en esta época del año, el incremento responde tanto a la mayor demanda de diciembre como a la reducción del transporte público. “Hay más demanda, pero la cantidad de viajes para el conductor es casi la misma. Solo se gana un poco más”, explicó, al tiempo de aclarar que las subas pueden ser significativas para los pasajeros.

En determinadas franjas horarias, el aumento puede alcanzar entre el 100% y el 200%, es decir, el doble o incluso el triple de la tarifa normal, indicó.

Según se quejó una usuaria que se comunicó con este diario, un trayecto habitual desde Asunción hasta Lambaré que normalmente cuesta alrededor de G. 47.000, ayer se encontraba en más de G. 65.000.

Otra usuaria consultada contó a ABC que desde San Antonio hasta Lambaré esta semana pagó G. 75.000, mientras que anteriormente ese mismo trayecto le costaba menos de G. 40.000.

Usuarios sin alternativas reales

Para los pasajeros, el malestar es creciente. “Tengo que pagar el doble del precio en plataformas”, reclamó una usuaria, quien aseguró que la combinación de reguladas y huelga deja a la ciudadanía “sin opción”.

Según relató, esperar un colectivo puede llevar horas, obligando a pagar plataformas que resultan inaccesibles para quienes dependen del transporte público a diario.

Si bien los taxis aparecen como otra alternativa, los usuarios señalan que sus tarifas son más elevadas, aunque no registran modificaciones formales ni tarifa dinámica.

Esta situación vuelve a exponer las falencias estructurales del sistema de transporte público, que —según coinciden usuarios— ya no responde a la demanda cotidiana ni garantiza una movilidad accesible, incluso sin medidas de fuerza.