Senaduría vitalicia: “Bachi” Núñez explica en qué consiste el proyecto de ley

El senador Basilio “Bachi” Núñez dio a conocer su proyecto de ley que busca reglamentar el Artículo 189 de la Constitución Nacional, en donde se establece la senaduría vitalicia. En esta nota te contamos los detalles.

Indica que trabaja en el mencionado proyecto desde hace un año, con el acompañamiento de asesores.

Asegura que no se trata de algo obligatorio que es “una gracia” (regalo), por lo que no se considera una carga perpetua.

“Es un hecho renunciable. Yo puedo renunciar a tener una pensión vitalicia, puedo renunciar a tener un cargo vitalicio y puedo renunciar a tener un honor vitalicio”, manifestó.

Mencionó a varios constitucionalistas: “Rodrigo Campos Cervera sostuvo que la senaduría vitalicia no tiene otro significado que el honorífico. Luis Lezcano Claude, otros, varios opinaron sobre la senaduría vitalicia, que no es otra cosa que un cargo honorífico. Entonces nuestra función es reglamentar la institución, es lo que estamos haciendo”.

Caso Fernando Lugo

Recordó que el expresidente de la República, Fernando Lugo, fue destituido, pero igual es senador vitalicio.

“En otros países los presidentes también ocupan el cargo de senadores y va a ser un prestigio de que esos expresidentes, si ganan nuevamente el voto del ciudadano y ahora que está desbloqueado y puedan acceder a una banca, puedan transmitir esa experiencia que tuvieron como presidente en el Senado o en Diputados, porque esto le habilita para todos los cargos públicos”, especificó.

El proyecto despierta suspicacias, en especial luego de la reunión secreta de seis ministros de la Corte Suprema de Justicia con el presidente de la República, Santiago Peña, en donde aparentemente también estuvo el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Agregó que se trata de dar más de claridad al régimen jurídico para que no suceda lo que sucedió en períodos anteriores, que senadores electos y proclamados no puedan jurar por una mayoría coyuntural.