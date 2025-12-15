Buscan reglamentar la senaduría vitalicia

El anuncio lo hizo ayer Basilio “Bachi” Núñez mediante su cuenta en la red social X; sin embargo, al ser consultado sobre los detalles, se limitó a decir que los daría esta mañana cuando entregue el proyecto de ley.

El artículo 189 de la Constitución Nacional estipula la senaduría vitalicia y claramente dice que los expresidentes de la República electos democráticamente serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quorum y tendrán voz, pero no voto.

Lea más: Mario Abdo Benítez plantea reglamentar la senaduría vitalicia y evitar blindaje a expresidentes

El anuncio de dicho proyecto de ley despierta suspicacias, en especial luego de la reunión secreta de seis ministros de la Corte Suprema de Justicia con el presidente de la República, Santiago Peña, en donde aparentemente también estuvo el jefe del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los internautas rápidamente deslizaron dos posibles motivos para dicho anuncio, cuando falta solo una sesión antes del receso parlamentario que comienza el 21 de diciembre y se extiende hasta 3 de marzo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una hipótesis planteada es la intención del cartismo de reforzar el blindaje a Cartes y la segunda sería buscar una salida jurídica para despojar de sus fueros a Mario Abdo Benítez.

Lea más: Ley de senaduría vitalicia “puede interpretarse” como una intención para recandidatarse, dice Richer

Los cuestionados fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti habían imputado a Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola (ANR-Añetete) y a otros siete exmiembros del gabinete de Abdo por los presuntos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible y otros delitos, en respuesta a la denuncia hecha por el abogado Pedro Ovelar en representación de Horacio Cartes.

El proceso está paralizado para Mario Abdo y el diputado Espínola debido a sus fueros parlamentarios.