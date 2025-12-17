Gobierno justifica acuerdo militar con Estados Unidos y niega instalación de bases

Paraguay y Estados Unidos firmaron el acuerdo de cooperación militar de seguridad, el pasado lunes, en Washington, conocido como Acuerdo sobre Estatus de Fuerzas o SOFA, por sus siglas en inglés (Status of Forces Agreement).

Hoy, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano; el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, y el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, Rob Alter, justificaron la firma de este acuerdo que da las inmunidades equivalentes a los otorgados al personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961 a miembros de las fuerzas militares, funcionarios civiles y contratistas de EE.UU.

Ramírez Lezcano sostuvo que este instrumento, que remitirán al Congreso Nacional, representa una muestra más de la alianza estratégica entre ambos países con más de 160 años de relaciones diplomáticas y que va a regular de manera clara y precisa las condiciones jurídicas aplicables al personal militar y civil estadounidense que participe en territorio paraguayo en actividades de cooperación.

“Estas actividades pueden abarcar ámbitos tan relevantes, como el entrenamiento conjunto de las fuerzas de seguridad, la asistencia humanitaria, el fortalecimiento de las capacidades de defensa nacional y otras actividades mutuamente consensuadas y que siempre vaya en beneficio directo de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía paraguaya”, sostuvo en conferencia de prensa.

Inmunidad a militares de EE.UU.

El canciller nacional confirmó que con la firma del acuerdo, el personal militar, civil y contratistas de EE.UU. que estén en nuestro país contarán con inmunidad en las operaciones conjuntas acordadas entre ambos país; sin embargo, negó que se instalen bases militares del país norteamericano en nuestro país, pese a que el acuerdo establece la libre circulación, entrada y salida de vehículos y personal militar en territorio paraguayo.

“No existe la posibilidad de instalación de bases militares de EE.UU. Sí se trata de operaciones conjuntas acordadas entre las fuerzas de seguridad del Paraguay y de los EE.UU. y puntualmente se acuerda cada una de estas actividades que sean de carácter militar, civil y de otra naturaleza de inteligencia en la que estamos trabajando principalmente en la lucha contra el crimen trasnacional organizado, en la lucha contra el terrorismo, contra todo el flagelo que representan las actividades ilícitas que afectan a nuestro país y a la seguridad hemisférica”, detalló.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, aseguró que todas las decisiones que se tomen en el marco de este acuerdo estarán precauteladas la soberanía y las decisiones que el Estado paraguayo tenga sobre estas acciones.

“Tenemos de hecho varias cooperaciones con los EE.UU. en materia de defensa, estas cooperaciones van a ser fortalecidas, tenemos un programa de resiliencia con la Armada paraguaya, en ese marco ya habíamos recibido una embarcación ligera que nos ayuda para combatir entre otros flagelos, el contrabando, en los próximos meses vamos a recibir seis más de un lote total de diez. Tenemos una cooperación de entrenamiento muy costoso con el batallón conjunto de fuerzas especiales”, puntualizó.

Agregó que la presencia de los efectivos militares de EE.UU. en nuestro país no implica que participen de ninguna operación militar, sí de entrenamientos, de capacitación para el personal militar de las Fuerzas Armadas de Paraguay, lo que incluye al Ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea y al Comando Logístico.

“Paraguay es uno de los aliados más importantes”

Rob Alter, encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. en Paraguay, destacó que nuestro país es uno de los aliados más importantes que tienen en el mundo y que este acuerdo y la colaboración del país norteamericano en el campo de seguridad es solo una parte de esta alianza estratégica.

“También estamos trabajando fuertemente en el campo económico y buscando fortalecer las relaciones económicas entre nuestros dos países. Estamos muy orgullosos de participar de este acuerdo y también muy agradecidos del liderazgo del presidente Peña y su equipo por la excelente colaboración que tenemos con el Gobierno”, destacó.

Entre los puntos del acuerdo, se establece que las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o que en ese momento estén operados exclusivamente para dicho Departamento, podrán entrar al territorio del Paraguay, salir de él y desplazarse libremente con la debida notificación a las autoridades pertinentes del Paraguay.

También establece que as aeronaves, los buques y los vehículos del Gobierno de los Estados Unidos estarán exonerados de abordaje e inspecciones.