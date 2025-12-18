Amambay: alta condena a autor y cómplice del crimen del sobrino de un exconcejal en Capitán Bado

Un Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Amambay, integrado por los magistrados Librada Peralta (presidente), Mario Peralta y Marcelina Quintana, halló culpables, como autor y cómplice del crimen de Kevin Geovani Vichini Aquino (22), a Fernando Villa Alta Torales (25), alias Tutu’i, y a su primo Silvio Villa Alta Aquino (26). El hecho ocurrió en el año 2021.

Fernando Villa Alta Torales (25) fue condenado a 20 años de cárcel en calidad de autor, mientras que Silvio Villa Alta Aquino (26) recibió la sentencia de 14 años de pena privativa de libertad en carácter de cómplice.

La acción penal durante el juicio, que se desarrolló en tres fechas distintas, corrió por cuenta de la fiscal Sarita Bonzi, quien se mostró conforme con el fallo judicial.

La víctima del asesinato era sobrino y vivía en la misma casa del entonces concejal municipal de Capitán Bado, Teobaldo Aquino (PLRA), quien también fue ultimado a balazos en 2023, dos años después de la muerte de Vichini Aquino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El elemento clave y la postura de la fiscal del caso

De acuerdo con las manifestaciones de la fiscal del caso, Sarita Bonzi, el elemento clave para condenar a Fernando Villa Alta Torales (25), alias Tutu’i, fue el hecho de que la tía del fallecido lo reconoció plenamente como el autor del crimen. Posteriormente, algunas diligencias permitieron concluir que fue Silvio Villa Alta Aquino quien dio la ubicación del blanco a su primo Fernando, razón por la cual fue declarado cómplice y también condenado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La comunidad está contenta”, afirma fiscal

La fiscal Sarita Bonzi, quien obtuvo la condena del autor y el cómplice del crimen de Kevin Vichini, expresó su conformidad con la sentencia del tribunal de Amambay y afirmó que no solamente ella, sino también la gente de bien de la ciudad de Capitán Bado, está conforme con el fallo.

“La comunidad está contenta con la condena”, indicó en ese sentido y remarcó el perfil de alta peligrosidad de “Tutu’i”, teniendo en cuenta sus antecedentes penales por casos de homicidio, secuestro y asaltos, entre otros delitos.

El crimen de Kevin Vichini

El 28 de diciembre de 2021, Kevin Geovani Vichini Aquino (22) se encontraba en compañía de su tía frente a la casa en la que ambos vivían, en el barrio Chaco’i del distrito de Capitán Bado, cuando al lugar llegaron dos sicarios a bordo de una motocicleta. Uno de ellos efectuó varios disparos contra su humanidad, acabando con su vida.

Lea más: Capitán Bado: sicarios matan al concejal liberal Teobaldo Aquino

Posteriormente, los verdugos de Vichini Aquino huyeron del lugar del hecho. La violenta escena fue presenciada por la tía de la víctima.