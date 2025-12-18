Gremios del MOPC rechazan medida de la ministra para entregar predio de San Lorenzo

A través de un comunicado, la Unión de Gremios del MOPC rechazó y repudió públicamente la decisión de la ministra Claudia Centurión de firmar un convenio con el intendente de San Lorenzo para entregar el predio de los talleres del MOPC.

Señaló que este lugar cuenta con enormes tinglados usados como depósitos, donde se recepcionan y depositan los materiales, que luego son distribuidos a los distritos viales de la entidad en los 17 departamentos.

Así también, el sitio cuenta con un área de reparación de vehículos y maquinarias, gomería, tornería, además de un lavadero.

Frente a esta situación, los integrantes de los diferentes gremios se preguntan dónde se depositarán los insumos viales adquiridos y dónde se repararán los equipos viales, ya que esta es la única sede con esa infraestructura.

“Esta arbitraria decisión no fortalece al Estado, al contrario, lo debilita, pues no cumple con los fines de la institución y perjudica a la ciudadanía, pues se necesita un MOPC operativo, equipado y presente para realizar la reparación de caminos vecinales y de las rutas asfaltadas”, expresó el gremio en el comunicado.

Seguidamente, resaltó que esta medida será resistida por los gremios sindicales del MOPC y centrales afines.

Denuncias sin respuesta

Por otra parte, en otro escrito presentado, el gremio destacó que hasta la fecha la ministra Centurión se ha llamado a silencio ante las denuncias presentadas por los gremios sindicales, con relación a las irregularidades administrativas que se están dando en su administración.

Entre las denuncias realizadas están la carencia y desabastecimiento de insumos vitales para la operatividad de las máquinas viales de los Distritos Departamentales y Plantas de Asfalto, la ausencia absoluta de equipos de seguridad y protección personal, además de las decisiones administrativas arbitrarias, llenando de comisionamiento y consultores en detrimentos de funcionarios idóneos y capaces.