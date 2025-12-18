Inseguridad y caos en zona de fallida obra de Nenecho, abandonada por Bello

El caos reina en la zona de obras del desagüe pluvial de Santo Domingo, uno de los proyectos que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) prometió con los bonos G8 (2020), pero no cumplió. A casi 9 meses de la palada inicial, la obra apenas avanzó, y la incomodidad que genera, tanto en los vecinos como en la ciudadanía en general, crece.

La calle Nuestra Señora del Carmen es zona de guerra, con enormes cráteres, materiales de construcción y escombros esparcidos por todos lados.

Lea más: US$ 8 millones: Nenecho infló costos de las obras que empezó con G8

A la alta circulación de vehículos por la zona, se suma la pobre señalización de los desvíos y la falta de agentes de tránsito para guiar a los conductores.

La avenida Augusto Roa Bastos presenta también serios daños. Hay agua servida y baches, producto de la erosión. El paseo central está completamente destruido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Inseguridad

Al lento avance de los trabajos se suma la inseguridad que, según los vecinos, creció durante la gestión del actual intendente, Luis Bello (ANR- cartista). Pobladores denunciaron que incluso se registró una balacera, producto de la reacción de un guardia de seguridad privada. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando desconocidos, supuestos obreros del proyecto, arrojaron escombros contra uno de los tractores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los vecinos reclaman que el lugar es muy oscuro por la noche, lo que es aprovechado, según denuncian, por algunos trabajadores que se quedan en el lugar para ingerir bebidas alcohólicas, lo que genera descontrol.

Lea más: Desagües que Nenecho inició este año solo avanzaron 3%: hay fallas en los proyectos, dice interventor

La obra de Santo Domingo, iniciada el 27 de marzo, fue adjudicada por G. 72.389 millones al Consorcio Pluvial Santos, representado, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani e integrado por Chaves Construcciones y Covipa. El plazo de ejecución de los trabajos es de 12 meses. La contratista recibió, en concepto de anticipo, G. 14.030 millones.

El interventor de la gestión de Nenecho, Carlos Pereira, reportó que terminar su trabajo, a fines de agosto, que el proyecto apenas registraba un 2% de avance. Dijo que el exintendente infló hasta US$ 8 millones los costos de las obras, en relación con la autorización de la Junta Municipal.

Desvío de fondos

La intervención de la gestión de Rodríguez confirmó también que el exintendente desvió G. 512.000 millones de la emisión de bonos G8. El fondo era para ejecutar 8 cuencas de desagüe pluvial, de las cuales solo comenzaron 4, incluida la de Santo Domingo. Ninguna terminó. El Gabinete de Luis Bello confirmó que el dinero de los bonos ya no existe en las cuentas bancarias y que deberán recurrir a la recaudación de impuestos para concluir los trabajos.

Presionado por denuncias de graves irregularidades en su gestión, Nenecho renunció a su cargo en agosto. Actualmente hay al menos ocho investigaciones abiertas por la Fiscalía y él está imputado en una de las causas, conocida como la de los “detergentes de oro”, por lesión de confianza y asociación criminal.