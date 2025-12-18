Paro en aeropuertos de Argentina: ¿afectará a vuelos paraguayos?

Los controladores aéreos argentinos comenzaron ayer con un paro que continúa este jueves. La medida ha generado cancelaciones y demoras masivas en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque.

Las aerolíneas estiman que más de 40.000 pasajeros podrían verse afectados en los vuelos de cabotaje durante ambos días, según medios argentinos.

El titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, indicó que el paro prácticamente no afectará a Paraguay. “Asunción-Buenos Aires ni los vuelos internacionales están afectados”, afirmó.

El funcionario explicó que la protesta se realiza de forma escalonada y solo alcanza a los vuelos de cabotaje; es decir, aquellos que conectan aeropuertos dentro de Argentina. Por ello, las conexiones directas entre Asunción y Buenos Aires, o con otras terminales argentinas, no presentan inconvenientes.

Conexiones internas podrían verse afectadas

Mendoza aclaró que los pasajeros con vuelos internos en Argentina sí podrían enfrentar problemas. Por ejemplo, quienes planeaban viajar de Córdoba a Buenos Aires y luego continuar a Paraguay podrían tener complicaciones en la conexión Córdoba-Buenos Aires.

No obstante, indicó que para los vuelos programados desde Argentina a Asunción este jueves no se prevén retrasos ni cancelaciones.

Según el titular de Dinac, las cuatro aerolíneas que operan la ruta —Aerolíneas Argentinas, Paranair, JetSmart y Flybondi— no reportan afectaciones.

Operaciones sin inconvenientes

Mendoza comentó que esta mañana un vuelo de Aerolíneas Argentinas llegó sin problemas a Asunción. Acotó que se espera que al mediodía arribe un avión de Paranair, y por la tarde, los vuelos de Jet Smart y Flybondi.

También señaló que, aunque el paro podría prolongarse, se mantiene atento a las decisiones del país vecino y recordó que este tipo de medidas generalmente se levantan en menos de 24 horas.

“Generalmente, cuando se toma este tipo de medidas son levantadas rápidamente. Vamos a esperar y estamos en contacto con nuestros pares para cualquier eventualidad. Por el momento, no hay ninguna otra novedad”, dijo.

El titular de la Dinac recomendó a los usuarios que tengan previsto realizar vuelos internos en Argentina contactar a la aerolínea correspondiente para verificar si podrían verse afectados por el paro escalonado.