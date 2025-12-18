Video: policías echaron a una pasajera de colectivo por llevar a su gato

El video que causó indignación en la comunidad animalera fue compartido hoy a través de las redes sociales. Una mujer identificada como Martina Inés Tillería relató que fue testigo de cómo una señora que transportaba a su gato de forma segura fue bajada del bus “como una delincuente”.
En las imágenes se observa que un jefe policial le dice que está “prohibido” transportar animales en los colectivos. El “michi” estaba en el suelo, pero dentro de su transportador y en silencio.
“Para transportar tiene que ser un vehículo específico”, alegó un agente que se encontraba acompañando la comitiva de tres uniformados. La afectada le indicó que ella siempre se movilizó de esa manera con su mascota en la misma línea, pero a los intervinientes no les importó.
La mujer se vio obligada a respetar las órdenes policiales y pidió que al menos le devuelvan su pasaje. Según el relato, el chofer de la Línea 12 es quien habría pedido la intervención policial.
