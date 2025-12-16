Paso a paso: requisitos para viajar con tu mascota

Con el inicio de la temporada alta de viajes, muchos aventureros desean llevar consigo a sus compañeros de cada día: sus perros o gatos. No obstante, es importante saber que ninguna mascota puede cruzar la frontera de manera legal sin cumplir los protocolos, para su cuidado y la protección de las mascotas del país destino.

Si planeás cruzar fronteras con tu mascota, el documento más importante es el Certificado Veterinario Internacional (CVI). Este certificado es la validación oficial emitida por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) que garantiza que tu animal de compañía cumple con todas las exigencias sanitarias del país de destino.

Para asegurar unas vacaciones tranquilas y sin contratiempos, es fundamental conocer con antelación los requisitos paso a paso para la obtención del CVI y así poder viajar acompañado de tu amigo de cuatro patas.

Paso 1: cuenta digital

El primer paso es registrarte en el sistema digital de la institución para poder cargar tu solicitud.

Ingresá al sitio web de Senacsa y selecciona la opción “Senacsa digital”. Hacé clic en “crear tu cuenta” y completá el formulario. Adjuntá una fotocopia autenticada de tu cédula de identidad. Validá tu correo electrónico mediante el enlace que recibirás. Para la validación final del usuario (por única vez), debés acercar presencialmente la fotocopia autenticada de tu cédula a la Unidad Zonal más cercana o a la sede central del Senacsa.

PASO 2: preparativos

Antes de solicitar el CVI, tu mascota debe cumplir con ciertos requisitos sanitarios obligatorios.

1. Inspección clínica

Tu animal debe ser sometido a una Inspección Clínica por un veterinario privado dentro de los 10 días previos a la emisión del CVI. Deberás adjuntar el “Certificado de Inspección Clínica y Vacunación” (disponible para descarga en la web de Senacsa).

2. Vacunación antirrábica

Es requerida para animales mayores de 3 meses de edad.

La vigencia de la vacuna no debe ser mayor a 1 año.

Importante: si es la primera vez que se aplica la vacuna contra la rabia, el viaje solo podrá autorizarse después de transcurridos 21 días desde la fecha de aplicación.

PASO 3: Certificado Veterinario Internacional (CVI)

Una vez que el veterinario haya completado la inspección y la vacunación, podés solicitar el trámite 2: Emisión de CVI para perros y gatos en Senacsa Digital, adjuntando la documentación requerida.

El CVI es el documento oficial que certifica el cumplimiento de las garantías sanitarias. Solo podrás salir con tu mascota si lo llevás contigo.

Requisitos sanitarios son distintos en cada país

Los requisitos varían drásticamente según el país de destino. Países como la Unión Europea, EE. UU., México, Chile o Uruguay exigen documentación adicional, como microchip compatible con normas ISO, titulación de anticuerpos antirrábicos, tratamientos antiparasitarios específicos o pruebas diagnósticas (ej. leishmaniosis).

Para la mayoría de los destinos, el CVI se obtiene de forma digital, pero en casos específicos (como envío por carga a la Unión Europea o a Chile) el trámite debe realizarse de forma presencial.

Por eso, debés revisar la sección de “Egreso” en la fuente oficial de Senacsa para verificar los requisitos específicos de tu país de destino, ya que estos pueden cambiar.

Más detalles en el siguiente enlace: https://senacsa.gov.py/servicios/sanidad-animal-identidad-y-trazabilidad/cuarentena/viajar-con-mascotas/

Requisitos específicos para ingresar con mascotas a países vecinos

Argentina: certificado de salud, certificado de vacunación antirrábica (original y copia), certificado de desparasitación interna y externa hasta 15 días antes del CVI, copia de la CI o pasaporte y domicilio donde permanecerá el animal (hotel u hospedaje). Más detalles: https://www.argentina.gob.ar/senasa/requisitos-particulares-por-destino/mercosur-brasil-paraguay-uruguay

Brasil: CVI y certificado veterinario que indique que el perro goza de buena salud y haya sido emitido hasta una semana antes del viaje. Más detalles: https://www.gov.br/mre/pt-br/embaixada-havana/espanol/consular/ingreso-de-animales-a-brasil

Bolivia (y los demás integrantes de la Comunidad Andina de Naciones): Tratamiento Antiparasitario: la mascota debe ser desparasitada contra parásitos internos y externos dentro de los 15 (quince) días previos al viaje. Además, hay requisitos específicos:

Para perros: vacunación contra parvovirus, distemper, hepatitis, leptospira y rabia (fecha de vacunación, nombre de la vacuna, nombre del laboratorio, Nº de lote, fecha de validez

Para gatos: Vacunación contra panleucopenia felina y rabia (fecha de vacunación, nombre de la vacuna, nombre del laboratorio, Nº lote, fecha de validez).

Más detalles para ingresar a Bolivia con mascotas: https://www.vuce.gob.bo/es/SENASAG_importacion_perros_gatos_requisitos