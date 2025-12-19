Diputado pide informe al BCP ante sospecha de que Ueno financiaría a “ITTI” con fondos de IPS

La nota del diputado Mauricio Espínola va dirigida a la Comisión Permanente del Congreso, donde solicita “que pida informes al Banco Central del Paraguay”, teniendo en cuenta el informe que advierte sobre un riesgo poco visible, pero potencialmente grave dentro del sistema financiero paraguayo.

Señala que ese riesgo se trata del uso de “anticipos por compras” como mecanismo para transferir fondos a empresas vinculadas sin pasar por los límites legales establecidos.

El documento señala que la normativa bancaria fija un tope del 20% del patrimonio efectivo para cualquier tipo de crédito otorgado a empresas o personas relacionadas con el banco, “sin embargo, el estudio revela que algunos desembolsos registrados como anticipos por compras de bienes y servicios —una cuenta operativa del rubro “Créditos Diversos”— funcionan en la práctica como préstamos encubiertos, especialmente cuando se realizan a empresas del mismo grupo económico", por medio de dichos préstamos encubiertos se estaría sobrepasando el límite legal del 20%.

Explica que el análisis sostiene que estos anticipos son créditos en sentido económico, porque implican dinero entregado por el banco a una contraparte que debe devolverlo o entregar un bien o servicio.

Agrega que deben computarse dentro del límite del 20%, tal como exige la Ley 5787/16 y la Resolución 3/2017 del Banco Central del Paraguay.

“El informe también alerta sobre señales de riesgo que ya han sido observadas por auditores públicos y privados: anticipos que se renuevan sin justificación, montos desproporcionados, falta de documentación de respaldo y saldos que permanecen abiertos durante meses o años. Estas prácticas pueden indicar financiamiento intragrupo disfrazado, afectando la solvencia del banco y la transparencia del sistema”, manifiesta en el escrito presentado.

La explicación de Mauricio Espínola

El diputado colorado disidente explica que la solicitud al BCP se da en base al balance de la empresa ITTI del año 2024 y un informe de calificación.

“En este caso, el uso de anticipos de compras a empresas vinculadas sin pasar por los límites legales establecidos. La ley que dice actualmente que fija un tope del 20% del patrimonio efectivo para cualquier tipo de crédito otorgado a empresas relacionadas con el banco, en este caso Iti con el Banco Ueno, sin embargo, el estudio que nos hizo nuestro equipo a partir de estos datos oficiales, revela de que algunos desembolsos registrados como anticipos por compras de bienes es una cuenta operativa del rubro créditos diversos que funcionan en la práctica y acá viene lo grave, como préstamos encubiertos, especialmente cuando se realizan entre empresas del mismo grupo económico”, especificó.

Agregó que el anticipo cuenta como parte del límite del 20%, o sea, G. 20.000 millones.

El análisi señala que si el banco ya tiene préstamos con la misma empresa vinculada por 16.000 millones, el total sería de 21.000 millones. Lo cual estaría superando el límite permitido por la ley.

“Los riesgos principales son anticipos renovados sin justificación, montos desproporcionados, falta de documentación de respaldo, saldos que permanecen abiertos durante meses y años. Es un financiamiento intragrupo disfrazado, que afecta a la solvencia del banco y sobre todo a la transparencia”, señaló.

También especificó que se utiliza la figura de anticipos por compras de bienes y servicios para realizar un préstamo encubierto.

Riesgo del IPS

En cuanto al IPS, manifestó que se encuentra en constante riesgo, “mientras todos los huevos vayan destinados a la misma canasta”.

“El Banco Central del Paraguay es el que debería regular esta sospecha de violación de esta ley 5787/16″, insistió.