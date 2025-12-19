IPS autoriza US$ 13 millones más para el banco “amigo” de Santi Peña

La mayoría del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), presidido por Jorge Brítez, aprobó el 16 de diciembre último entregar más fondos de la institución al banco ueno vinculado al Grupo Vázquez SAE, representado por Federico Miguel Vázquez. Se trata de US$ 13 millones que serán colocados como Certificado de Depósitos de Ahorro (CDA), a un plazo de cinco años y una tasa anual nominal de 7,27%, según la resolución CA Nº 093-001/2025.

La nueva colocación de fondos del IPS en la entidad financiera de los exsocios del presidente Santiago Peña se da luego de una subasta electrónica en la cual estaban en disputa, además de los fondos en dólares, otros 350.000 millones de guaraníes. Estos recursos también para Certificado de Depósitos de Ahorros (CDA) quedaron para el banco Zeta Saeca, a un plazo de cinco años y una tasa de interés anual de 11,76.

La disposición del IPS señala que de la subasta participaron 13 de las 15 entidades financieras habilitadas para participar de este tipo de llamado a concurso de ofertas.

El argumento para esta convocatoria fue de que la previsional cuenta con margen disponible para la colocación en Certificado de Depósitos de Ahorro (CDA) con respecto a los límites de inversión por tipo de activos establecidos en la Ley Nº 7235/2023 “Que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones”.

Un voto en disidencia en IPS

La resolución menciona que el consejo de administración procedió al análisis de la Dirección de Inversiones del IPS por que se determinó adjudicar para las colocaciones en CDA al banco Zeta, con los 350.000 millones de guaraníes, y al banco ueno, con los 13 millones de dólares. No obstante, el economista José Emilio Argaña Contreras, representante de los empleadores, pidió dejar constancia en el acta de su conformidad sobre la colocación de guaraníes, no así sobre los recursos en dólares en el banco ueno.

“...expresa su disidencia en cuanto a la adjudicación de los recursos financieros del fondo común de jubilaciones y pensiones en dólares americanos en la modalidad de Certificado de Depósitos de Ahorro (CDA), el marco del llamado a Concurso de Ofertas Nº 07/2025, a la entidad financiera Ueno Bank SA”, agrega la disposición.

Los demás participantes de la reunión fueron el presidente del Consejo del IPS, Jorge Brítez; el representante del Ministerio del Trabajo, Carlos Alberto Pereira; el representante del Ministerio de Salud Pública, Gustavo González; el representante de los trabajadores, Víctor Insfrán, y el representante de los jubilados, José Jara.

Segundo lugar en dólares

El banco de los amigos de Peña con esta nueva colocación pasa a tener más de G. 2,2 billones del IPS en sus manos. Con respecto a las operaciones en dólares, pasarán a ocupar el segundo lugar, con US$ 27.427.000, considerando el último informe de la previsional publicado en su página web.

Según ese documento, al 31 de octubre de 2025, Basa –ligada al expresidente y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes– lideraba la captación de recursos en dólares con US$ 28.900.000. En esa fecha, el banco ueno estaba en décimo lugar, con US$ 14.427.000 de fondos del ente previsional.

Por otro lado, la última resolución del IPS para la colocación de los US$ 13 millones igualmente estableció en su artículo octavo que, tanto banco Zeta como el banco ueno, deberán presentar de manera mensual un informe sobre el destino de los recursos a fin de garantizar que la colocación de los mismos sea efectivamente al sector productivo, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley Nº 98/92.

“Además, se establecerán restricciones para aquellas entidades que no presenten los informes correspondientes dentro del plazo exigido, respecto a la colocación de los recursos provenientes del IPS en la cartera productiva, pudiendo incluso destinarse a los funcionarios, jubilados y pensionados del IPS”, dice.