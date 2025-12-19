La Plaza Independencia de Eusebio Ayala se llena de luz y espíritu navideño

Con una cuidada ambientación, el lugar presenta tradicionales pesebres que evocan el nacimiento de Jesús; árboles navideños iluminados y un colorido rincón de Papá Noel, donde los niños pueden sacarse fotografías y vivir momentos de alegría y emoción.
Cada detalle fue pensado para recrear el espíritu navideño y convertir la plaza en un punto de encuentro para toda la comunidad.
La inauguración oficial se realizó en la noche del jueves y contó con la presencia de familias enteras, artistas locales y autoridades municipales y departamentales, quienes acompañaron la habilitación del espacio en un ambiente de música, sonrisas y emoción compartida.
El acto marcó el inicio de una etapa especial en la ciudad, donde la plaza vuelve a ocupar su rol como lugar de reunión y convivencia.
Fortalecer valores, solidaridad y esperanza
Esta iniciativa busca fortalecer los valores de unión, solidaridad y esperanza, propios de estas fechas, además de brindar un lugar seguro y agradable para que las familias puedan disfrutar juntas. La propuesta también apunta a incentivar la participación ciudadana y a revalorizar las tradiciones navideñas que forman parte de la identidad local.
De esta manera la Plaza Independencia ya está lista para recibir a los visitantes hasta el 6 de enero en un espacio propicio para tomarse fotografías, compartir un momento de descanso y revivir la esencia de la Navidad.
