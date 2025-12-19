Nacionales
19 de diciembre de 2025 - 11:39

La Plaza Independencia de Eusebio Ayala se llena de luz y espíritu navideño

Los pesebres son una tradición que cada diciembre llenan de fe, memoria y encuentro familiar a la Plaza Independencia.
La Plaza Independencia de la ciudad de Eusebio Ayala, ubicada en el corazón del casco urbano, se transformó desde la noche del jueves en un espacio cargado de luz, fe y esperanza, ofreciendo a vecinos y visitantes un sitio especialmente preparado para celebrar la Navidad en familia.

Por Faustina Agüero

Con una cuidada ambientación, el lugar presenta tradicionales pesebres que evocan el nacimiento de Jesús; árboles navideños iluminados y un colorido rincón de Papá Noel, donde los niños pueden sacarse fotografías y vivir momentos de alegría y emoción.

Cada detalle fue pensado para recrear el espíritu navideño y convertir la plaza en un punto de encuentro para toda la comunidad.

En el rincón de Papá Noel, las familias aprovechan para tomarse fotografías de recuerdo.
La inauguración oficial se realizó en la noche del jueves y contó con la presencia de familias enteras, artistas locales y autoridades municipales y departamentales, quienes acompañaron la habilitación del espacio en un ambiente de música, sonrisas y emoción compartida.

El acto marcó el inicio de una etapa especial en la ciudad, donde la plaza vuelve a ocupar su rol como lugar de reunión y convivencia.

En la apertura se contó con la presencia de numerosos visitantes y autoridades.
Fortalecer valores, solidaridad y esperanza

Esta iniciativa busca fortalecer los valores de unión, solidaridad y esperanza, propios de estas fechas, además de brindar un lugar seguro y agradable para que las familias puedan disfrutar juntas. La propuesta también apunta a incentivar la participación ciudadana y a revalorizar las tradiciones navideñas que forman parte de la identidad local.

De esta manera la Plaza Independencia ya está lista para recibir a los visitantes hasta el 6 de enero en un espacio propicio para tomarse fotografías, compartir un momento de descanso y revivir la esencia de la Navidad.

