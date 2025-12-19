Médicos denuncian exclusiones arbitrarias en concurso para APS

Una grave denuncia de irregularidades sacude el concurso de méritos convocado por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) para cubrir vacantes en la Atención Primaria de la Salud (APS). Médicos postulantes aseguran que, tras haber cumplido con todas las etapas y figurar en la lista final de adjudicados, fueron excluidos del proceso sin derecho a réplica, para ceder sus lugares a otros candidatos.

Los denunciantes, quienes solicitaron el resguardo de su identidad por temor a represalias, describen un proceso que pasó de la transparencia técnica a la incertidumbre administrativa en cuestión de días.

De la adjudicación a la exclusión: el relato de las víctimas

Según el cronograma oficial, los médicos atravesaron rigurosas etapas: presentación de documentos digitales, evaluaciones curriculares y dos instancias de entrevistas.

El 5 de diciembre, el Ministerio de Salud Público publicó la lista final de adjudicados. En ese momento, la institución incluso solicitó a los seleccionados la presentación de sus renuncias previas a otros cargos y la entrega de documentos físicos para concretar la contratación.

Sin embargo, afirman que el escenario cambió drásticamente el 11 de diciembre. En la fecha que debía publicarse la “lista de elegibles”, Salud Pública lanzó una “lista rectificada de adjudicados”.

“Aparecía como adjudicado el 5 de diciembre, entregué mis documentos y renuncias, pero 6 días después me encontré con que ya no estaba. Mi lugar fue ocupado por otro postulante con menor puntaje”, relató uno de los afectados.

La mayor queja radica en la indefensión jurídica: el periodo de tachas y reclamos ya había vencido antes de la publicación de la lista del 5 de diciembre. Al publicarse la rectificación fuera de término, los médicos excluidos ya no contaban con una instancia formal para apelar la decisión.

“Documentación fraudulenta”, dice el Ministerio de Salud

Ante estas acusaciones, Emilio Gómez, titular de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, brindó detalles a ABC sobre el proceso que convocó a más de 7.000 postulantes para cubrir 400 puestos.

El funcionario admitió que se realizaron modificaciones posteriores a la “lista final”, pero argumentó que estas obedecieron a denuncias puntuales sobre la veracidad de los documentos presentados.

Gómez citó el caso de un postulante que presentó certificados de experiencia laboral en el país mientras se encontraba en el exterior. “Pedimos un informe y confirmamos que la persona estuvo fuera. El documento era fraudulento”, afirmó.

Según el titular de RR. HH. cerca de 15 personas que inicialmente estaban admitidas, debieron ser excluidas por situaciones de este tipo.

Al ser consultado sobre si estos cambios de último momento responden a “cupos políticos” como habitualmente ocurre, Gómez fue tajante al negar cualquier tipo de presión externa en el proceso de selección.

Un proceso bajo la lupa

Pese a las explicaciones oficiales, los médicos afectados sostienen que la “lista rectificada” es impuesta y carece de validez legal al no existir un periodo de reclamos que la respalde. Critican que se haya utilizado el argumento de la “documentación fraudulenta” de forma genérica para desplazar a profesionales que afirman, cumplían con todos los requisitos.

Por el momento, los médicos excluidos analizan las medidas legales a tomar, mientras el Ministerio de Salud avanza con el proceso de contratación basado en la lista modificada.