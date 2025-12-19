Ratifican prisión de Carlos Granada, condenado a 10 años por acoso sexual y otros

La ratificación de la prisión preventiva del ex gerente de prensa del Grupo Albavisión, Carlos Javier Granada Fernández, fue dictada este viernes por el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Laura Ocampo e integrado por Cándida Fleitas y Juan Pablo Mendoza.

Por unanimidad el colegiado concluyó, en la audiencia de revisión, que no ha variado el peligro de fuga del encausado, en atención a alta condena que afronta por los hechos de acoso sexual, coacción y coacción sexual, probados en el juicio oral que finalizó el pasado 26 de noviembre.

Al dictar la condena a 10 años de cárcel el Tribunal de Sentencia revocó las medidas alternativas y ordenó la prisión preventiva de Granada. Al día siguiente (27 de noviembre) se llevó a cabo la primera audiencia de revisión, en la que el colegiado ratificó la medida cautelar contra el comunicador.

La defensa apeló la decisión y el pasado 5 de diciembre el Tribunal de Apelación en lo Penal, conformado por los magistrados María Belén Agüero Cabrera, José Waldir Servín Bernal y Agustín Lovera Cañete, a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 361, ratificó la medida de prisión preventiva para Carlos Granada, el interno N° 2.211 de Tacumbú.

Condenado a 10 años por varios hechos contra periodistas

El 26 de noviembre de 2025 el Tribunal de Sentencia presidido por jueza Laura Ocampo e integrado por Cándida Fleitas y Juan Pablo Mendoza, condenó en forma unánime a 10 años de prisión al ex gerente del Grupo Albavisión, Carlos Granada, por la comisión de coacción, coacción sexual y acoso sexual sobre trabajadoras de prensa que estaban bajo su mando.

La miembro del Tribunal de Sentencias, Cándida Fleitas, manifestó al momento de dar a conocer los argumentos de la condena que “Canal 9 perdió fama y prestigio a causa de estos hechos porque Carlos Granada era un pilar fundamental del medio”.

En otro momento, Fleitas refirió que “durante el juicio que duró más de 6 meses, hemos escuchado no solo a las víctimas y querellantes, sino también a otras periodistas que han sufrido estos actos”, tras destacar que todas las víctimas se encontraban en situación de vulnerabilidad, circunstancia aprovechada por Granada.

Describió que Carlos Granada “con una actitud paternal entraba en confianza con las víctimas, todas periodistas jóvenes y decía que iba a ayudarlas”. En ese contexto, después les instruccionaba con “tenés que mostrar cola, tus piernas, tu pecho. Luego ya venía el manoseo”.

“Granada les decía: ’mirame, tocame, aprovechame’”, detalló la magistrada. A esto sumó, que “una de las víctimas relató que cuando Granada intentó manosearle, ella le dijo que estaba con su periodo menstrual, de igual manera Carlos Granada metió la mano en sus partes íntimas para comprobar que realmente esté con su periodo”.