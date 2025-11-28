Hoy, antes de las 15:00, Carlos Granada ya estaría en Tacumbú

El periodista, exgerente de prensa de Canal 9 Carlos Granada Fernández, quien fue condenado el miércoles último a 10 años de pena privativa de libertad tras ser hallado culpable por los delitos de coacción sexual, coacción y acoso sexual ingresará hoy a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

El jefe del Departamento Judicial de la Policía Nacional, comisario principal Ramón Cañete aseguró que el traslado será ejecutado antes de las 15:00, luego de que los reos terminen el almuerzo.

Lea más: Carlos Granada pidió dejar la prisión a 24 horas de ser condenado y esta fue la respuesta del Tribunal

La denuncia contra el hombre de prensa fue presentada por seis periodistas, la mayoría de ellas jovencitas que estaban comenzando a incursionar en la profesión y en situación de vulnerabilidad, circunstancias aprovechadas por el ahora condenado para someterlas, concluyó el Tribunal de Sentencia.

Lea más: Condena a Carlos Granada: pruebas de acoso y coacción sexual son contundentes, dice abogado

Recurso presentado por Carlos Granada para evitar prisión en Tacumbú, rechazado

Las agentes fiscales Claudia Aguilera, Nathalia Silva y Luz Guerrero presentaron la acusación contra el procesado y un tribunal presidido por jueza Laura Ocampo e integrado por Cándida Fleitas y Juan Pablo Mendoza declaró probadas las denuncias contra el acusado y lo condenaron a 10 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Tribunal también dispuso que Granada sea inmediatamente trasladado al departamento Judiciales para luego ser remitido a Tacumbú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, tras conocer esta decisión, el condenado solicitó a través de su abogado que se revoque su prisión preventiva, con el argumento de que ya había compurgado la pena mínima prevista para el caso (seis meses).

Sin embargo el pedido fue desestimado y el Tribunal una vez más ratificó que debe volver a la cárcel, hecho que será concretado esta tarde, según fuentes del departamento Judiciales de la Policía Nacional.