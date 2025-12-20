Santuario de Caacupé anuncia horarios especiales de misas por las fiestas de fin de año

En el marco de las tradicionales celebraciones religiosas de fin de año, el Santuario de Nuestra Señora de Caacupé informó los horarios de las misas que se realizarán con motivo de la Navidad y el Año Nuevo, tanto para los fieles que asistirán de manera presencial como para quienes seguirán las celebraciones desde sus hogares.

El miércoles 24 de diciembre, las misas se celebrarán a las 06:00, 09:00 y 20:00, esta última con transmisión en vivo a través de Facebook y YouTube, permitiendo que los devotos puedan acompañar la celebración de la Nochebuena desde distintos puntos del país y el exterior.

El jueves 25 de diciembre, día de la Navidad, las celebraciones eucarísticas se llevarán a cabo a las 09:00 y 19:00, sin transmisión en vivo.

Misas en fin de año y en año nuevo

En tanto, el miércoles 31 de diciembre, el Santuario volverá a ofrecer misas a las 06:00, 09:00 y 19:00, siendo esta última celebrada con transmisión en vivo por Facebook y YouTube, en el marco de la despedida del año.

Finalmente, el jueves 1 de enero, las misas por el inicio del nuevo año se celebrarán a las 09:00 y 19:00, también sin transmisión en vivo.

Desde el Santuario invitan a los fieles a participar de estas celebraciones con espíritu de fe, reflexión y esperanza, recordando que las transmisiones estarán disponibles para quienes no puedan asistir de forma presencial.

