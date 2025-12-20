Virus respiratorios: bajan consultas, pero hospitalizaciones siguen en alza

En la última semana epidemiológica se registró una disminución del 17 % en la demanda de consultas por cuadros asociados a virus respiratorios; sin embargo, la curva de tendencia continúa por encima del umbral de alerta sanitaria, según el reporte semanal de la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

De acuerdo con el informe oficial, en la última semana epidemiológica se notificaron 26.623 consultas por enfermedades respiratorias, lo que evidencia un descenso en comparación con la semana anterior. Actualmente, los virus con mayor circulación en la comunidad son el rhinovirus y el SARS-CoV-2.

Aumentan las hospitalizaciones por cuadros graves

Pese a la baja en las consultas ambulatorias, los ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) mostraron un comportamiento inverso. En la semana epidemiológica 50 se reportaron 266 hospitalizados en los centros centinelas, lo que representa un incremento del 12 % con relación a la semana previa.

Del total de internados, el 21 % requirió ingreso a unidades de cuidados intensivos, lo que mantiene la preocupación de las autoridades sanitarias.

Niños pequeños y adultos mayores, los más afectados

La mayor afectación en la última semana se observó en niños menores de 2 años, que representaron el 26 % de los casos hospitalizados. Le siguen los mayores de 60 años, con el 22 %, y el grupo etario de 5 a 19 años, con el 18 %.

En pacientes hospitalizados, los virus respiratorios identificados fueron principalmente rhinovirus y SARS-CoV-2, seguidos de influenza A (H3N2) y parainfluenza.

Alerta por posible aumento de influenza A

El Ministerio de Salud advirtió que, en relación con el comportamiento de la influenza A (H3N2), se prevé un aumento de consultas durante el periodo no estacional de virus respiratorios. Por este motivo, se insta a la ciudadanía a acudir tempranamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas respiratorios, a fin de realizar una detección precoz y evitar un eventual brote.

Casi 400 fallecidos en lo que va del año

En lo que va del año, se confirmaron 398 fallecidos por virus respiratorios, principalmente a causa de rhinovirus, influenza A H1N1 y SARS-CoV-2. Solo en la última semana epidemiológica se registraron siete decesos asociados a estos virus: cuatro por SARS-CoV-2, uno por influenza A no subtipificado, uno por virus sincitial respiratorio y uno por parainfluenza.

Recomendaciones para prevenir contagios

Desde el Ministerio de Salud Pública recomiendan extremar las medidas de prevención ante la presencia de síntomas respiratorios como tos o dolor de garganta.

Entre las principales indicaciones se encuentran el uso de tapabocas —especialmente al acudir a establecimientos de salud—, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, higienizarse las manos de forma frecuente, ventilar los ambientes cerrados y evitar el contacto con personas que presenten síntomas respiratorios.