Salud Pública emite alerta tras detectar variante de influenza A H3N2 en viajeros

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) emitió una alerta epidemiológica ante la detección de un brote de la variante influenza A (H3N2) subclado K. El virus fue identificado inicialmente en un grupo de viajeros, lo que activa los protocolos de prevención en todo el territorio nacional.

Esta variante ya ha generado brotes importantes en el hemisferio norte y ha sido detectada en países de la región como Brasil, Chile, Perú, México y Costa Rica. Su aparición en Paraguay resulta inusual por darse fuera del periodo estacional habitual de virus respiratorios.

El impacto de la nueva variante

Aunque el laboratorio de referencia nacional confirmó la presencia del subclado K, las autoridades sanitarias aclararon que, hasta el momento, no se ha registrado un aumento crítico en las hospitalizaciones o ingresos a unidades de terapia intensiva.

Sin embargo, sí se ha observado un incremento en el volumen de consultas por cuadros respiratorios. Actualmente, el escenario epidemiológico muestra una cocirculación de varios virus:

Influenza A (H3N2) (variante detectada).

Influenza A (H1N1) (predominante durante el invierno 2025).

Rhinovirus, Influenza B y SARS-CoV-2.

¿Cómo identificar los síntomas?

El Ministerio de Salud recordó la importancia de diferenciar entre un cuadro leve y uno grave para buscar asistencia médica adecuada:

<b>Tipo de Cuadro</b> <b>Síntomas Clave</b> ETI (Enfermedad Tipo Influenza) Fiebre súbita, tos o dolor de garganta. No requiere hospitalización. IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) Fiebre, tos y dificultad para respirar. Requiere hospitalización inmediata.

Se insta a extremar cuidados en personas con obesidad, diabetes, enfermedades crónicas (cardiacas, pulmonares, renales o hepáticas), inmunodeficiencias, embarazadas y puérperas.

Medidas de prevención y vacunas

Las autoridades subrayan que el lavado frecuente de manos con agua y jabón sigue siendo la herramienta más eficaz para frenar el contagio. Además, se recomienda:

Etiqueta respiratoria: Cubrirse con el ángulo interno del codo al toser o estornudar. Uso de tapabocas: Obligatorio si se presentan síntomas. Ventilación: Mantener ambientes aireados en el hogar, trabajo y espacios públicos. Reposo: Cumplir con el aislamiento según prescripción médica para evitar la dispersión.

Respecto a la inmunización, Salud Pública aclaró que quienes se aplicaron la vacuna contra la influenza en la campaña pre-invernal 2025 aún cuentan con la protección conferida para esta temporada, a la espera del nuevo periodo de vacunación en 2026.