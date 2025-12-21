Temporal causa destrozos en Tebicuary: viviendas afectadas y caída de árboles

Si bien hasta el momento no se cuenta con un recuento oficial de los perjuicios ocasionados, imágenes y videos difundidos en redes sociales evidencian afectaciones importantes, especialmente en la plaza central de Tebicuary, donde árboles de gran porte fueron derribados por los fuertes vientos.

Asimismo, se reportaron daños en viviendas particulares, principalmente techos de chapas arrancados total o parcialmente.

Vecinos señalaron que el fenómeno climático se produjo de manera repentina, acompañado de ráfagas intensas que causaron los principales destrozos. Hasta ahora no se han reportado personas heridas.

Se aguarda la evaluación de las autoridades municipales y departamentales para cuantificar los daños y coordinar la asistencia a las familias damnificadas.

