Ayolas combina río, historia y gastronomía para las fiestas de fin de año

El distrito de Ayolas, conocido como “El paraíso junto al río”, se encuentra a unos 305 kilómetros de Asunción. Además de ser reconocido por la pesca del dorado y por albergar la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), constituye una opción relevante para el turismo interno durante las fiestas navideñas y el feriado del 26 del mes en curso, que conforma el último fin de semana largo del 2025.

Entre los principales atractivos se destaca la Central Hidroeléctrica Yacyretá, ubicada en la Isla Yasyretá, sobre el brazo principal del río Paraná. Su sala de máquinas está equipada con 20 turbinas, con una potencia instalada de 3.200 MW. Los visitantes pueden realizar visitas panorámicas mediante agendamiento previo en el Centro de Recepción de Visitas, acompañados por guías capacitados durante todo el recorrido.

A pocos metros de la central se encuentra la Esclusa de Navegación, mientras que a unos 32 kilómetros están las obras del Brazo Aña Cua y el veredero del mismo nombre, que también forman parte del circuito turístico. Estos recorridos permiten a los visitantes conocer de cerca la magnitud de las obras de infraestructura y su impacto en el desarrollo energético de la región.

Otro punto de interés es el Refugio Faunístico Atinguy, dependiente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), ubicado a 13 kilómetros del acceso al casco urbano ayolense, sobre la ruta que conduce a San Cosme y Damián, departamento de Itapúa. El área, de aproximadamente 10 hectáreas, está destinada a la cría, reproducción y conservación de la fauna silvestre y la vegetación del entorno.

El refugio alberga mamíferos, aves y reptiles que habitan el El refugio alberga mamíferos, aves y reptiles que habitan el área de influencia de la hidroeléctrica. Los profesionales del lugar trabajan en el estudio del comportamiento, alimentación y sanidad de los animales, con especial énfasis en la reproducción de especies en peligro de extinción, como el ciervo de los pantanos, aguará guazú y mytu, entre otros..

Todos los circuitos turísticos administrados por la Entidad Binacional Yacyretá son gratuitos y se encuentran habilitados de lunes a domingo, en el horario de 07:00 a 15:00. Para más información, los interesados pueden comunicarse con el Centro de Visitas de Yacyretá al número 0987 210001.

En el barrio Villa Permanente también se encuentra el Museo Histórico Ambiental de Yacyretá, creado en 1984. Allí se exhiben patrimonios culturales de la región recolectados durante la construcción de la represa, así como elementos vinculados a la vida y la historia de Ayolas, entre ellos piezas precolombinas, rocas, muebles antiguos y animales disecados.

Finalmente, la ciudad cuenta con una variada oferta gastronómica basada en pescado de primera calidad. Platos tradicionales como pira chyryry, milanesa de surubí, empanada de boga, asado de dorado y chupín de bagre forman parte de la propuesta, acompañados por hoteles, posadas y hospedajes que brindan al visitante un ambiente familiar y confortable.