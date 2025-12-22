Millonario asalto a surtidor de Encarnación.

Agentes de la Comisaría Segunda de Encarnación informaron sobre la denuncia de un supuesto hecho de robo agravado, cometido este lunes a las 9:00, en un local comercial ubicado en la esquina de las calles Teniente Arzamendia y Ulises Ayala. El sitio se halla frente al acceso al playón de estacionamiento de camiones del Área Primaria de Control del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.

La víctima fue identificada como Roberto Líder Mattarazo Gómez (34), propietario del surtidor denominado “Robert”. Declaró domicilio en el barrio San Isidro, según el informe policial. Relató que tres hombres armados y con cascos protectores ingresaron para intimarlo y exigirle el dinero.

Posteriormente, los intervinientes constataron que fueron cuatro hombres los que llegaron en dos motocicletas. Uno de ellos quedó de campana, según cotejaron los registros de cámaras de seguridad del local y de las inmediaciones.

Los atracadores huyeron en motocicletas tipo trail y vestían ropa oscura. Según el denunciante, se alzaron con la suma de G. 50 millones, dinero que iba a ser destinado a la compra de mercaderías, según detalló.

El hecho fue informado al Ministerio Público, y fueron convocados los agentes de los Departamentos Técnicos de Investigaciones y Criminalística al sitio.