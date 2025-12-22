Becas: pese a promesas, Secretaría Nacional de la Juventud no paga a becarios

El Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, anunció el martes de la semana pasada, el lanzamiento de las Becas del Gobierno del Paraguay, con 5.000 cupos para carreras universitarias y tecnicaturas, en el marco de la convocatoria 2026.

Jóvenes egresados de instituciones educativas públicas, privadas o subvencionadas pueden postularse a las becas de carreras de grado o las tecnicaturas, ingresando a la página web del programa: becasgobierno.gov.py.

El llamado es para estudiantes que hayan culminado la educación media en los últimos cuatro años -entre 2022 y 2025– con un promedio de calificaciones de 4 o superior. Para las tecnicaturas, podrán postularse personas egresadas desde 2019 que hayan tenido un promedio de 3 o más alto.

Lamentablemente, becarios actuales, denunciaron que aún no cobraron el desembolso de las becas correspondiente a este segundo semestre, pese a que ya se termina el año.

Seis meses sin cobrar

Los becarios explicaron que a partir de la convocatoria 2025, la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), a cargo de la ministra Salma Agüero, se incorporó como mediadora mediante la “fusión” de lo que era anteriormente el programa de becas de Itaipú, con lo que ahora son las Becas del Gobierno.

Denunciaron “inoperancia” de parte de la SNJ. “Exigimos varias veces una respuesta concreta por parte de la SNJ y lo único que hicieron desde el principio del problema fue tirarnos fechas falsas y echarle la responsabilidad a la parte administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, denunciaron.

La ministra de la Juventud, Salma Agüero, había expresado que efectivamente estos pagos “se encuentran supeditados al plan establecido por el MEF”, agregando que a partir de este lunes se iniciarían los procesos de transferencias.

No obstante, esta tarde, consultada nuevamente, Agüero explicó que siguen aguardando a Economía y que el pago ya no saldrá en la fecha.

“Nosotros hicimos todos los procesos ante el MEF en octubre ya”, afirmó. Son 40 los jóvenes que aún no recibieron las transferencias, de unos 386 que dependen de la Secretaría a su cargo.