Gobierno promociona becas universitarias, pero no paga a becarios actuales

El Gobierno del presidente Santiago Peña anunció el martes pasado, el lanzamiento de las Becas del Gobierno del Paraguay, con 5.000 cupos para carreras universitarias y tecnicaturas, para la convocatoria 2026.

El llamado es para estudiantes que hayan culminado la educación media en los últimos cuatro años -entre 2022 y 2025– con un promedio de calificaciones de 4 o superior. Se indica que jovenes egresados en instituciones educativas públicas, privadas o subvencionadas pueden postularse a becas de carreras de grado a través de la página web del programa: becasgobierno.gov.py.

Para las tecnicaturas, podrán postularse personas egresadas desde 2019 que hayan tenido un promedio de 3 o más alto.

Lo llamativo es que mientras el Gobierno promociona estas becas para nuevos postulantes, decenas de jóvenes que ingresaron al programa en convocatorias anteriores, denuncian que no están cobrando el pago correspondiente al segundo semestre del año.

“Inoperancia” de la Secretaría Nacional de la Juventud

Los becarios reclaman que a partir de la convocatoria 2025, la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), a cargo de la ministra Salma Agüero, se incorporó como mediadora mediante la “fusión” de lo que era anteriormente el programa de becas de Itaipú, con lo que ahora denominan Becas del Gobierno.

“Los becarios que quedamos a disposición de ellos somos aproximadamente, según creemos, 70 jóvenes. El canal de comunicación que ellos eligieron es un grupo de Whatsapp donde hay un solo número que nos actualiza de vez en cuando, después de mucha insistencia siempre. Varias veces nos quejamos de su inoperancia y poco interés por el proceso”, lamentaron.

Pese a que el semestre ya está culminando, de los 70 becarios que dependen del SNJ, unos 30 universitarios siguen sin cobrar lo correspondiente a esta parte del año.

“Exigimos varias veces una respuesta concreta por parte de la SNJ y lo único que hicieron desde el principio del problema fue tirarnos fechas falsas y echarle la responsabilidad a la parte administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En esta cartera nos dicen que Juventud es la que debería tramitar el proceso para ayudarnos”, manifestó uno de los becarios.

Promesas incumplidas

Otra estudiante agregó que “todos necesitamos este dinero para sobrevivir y sentimos que no estamos siendo respetados, la última fecha de pago que nos dieron era del 19 de diciembre, pero tampoco cumplieron”.

No es la primera vez durante el año que el Gobierno tiene problemas para desembolsar los montos de las becas que tanto promociona para los universitarios.

A mediados de agosto, la entidad denunciada por los becarios fue el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). En ese caso, los afectados fueron 200 universitarios que no estaban cobrando aún lo correspondiente al primer semestre del 2025.

Lo que dice la SNJ ante falta de pago a becarios

La ministra de la Juventud, Salma Agüero, justificó la falta de pagos de las becas indicando que “se encuentran supeditadas al plan de pagos establecido por el MEF”. Además, responsabilizan a los beneficiarios de supuestamente no presentar sus documentaciones en regla para el cobro.

Remarcó que recién a partir del 22 de diciembre se empezará a habilitar los objetos de gastos de transferencias, entre las cuales se encuentran las becas.

“Este listado pendiente de becarios no fueron procesados sus transferencias en octubre, pues no estaban en regla las documentaciones requeridas por haberse presentado en forma tardía por los beneficiarios, por lo que fueron procesados en noviembre y por una disposición del MEF se trasladaron esos pagos a diciembre”, aseguró.