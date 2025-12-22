Cae parte del techo del laboratorio del Hospital Distrital de Yhû y una funcionaria se salva de milagro

El incidente ocurrió a primeras horas de este jueves, cuando la encargada del laboratorio del Hospital Distrital de Yhû, distrito ubicado en el departamento de Caaguazú, se disponía a atender a los primeros pacientes. De manera repentina, el cielorraso cedió y colapsó, generando pánico en el área y obligando a suspender momentáneamente las actividades.

La estructura afectada es prácticamente nueva. La obra fue entregada en diciembre del año pasado y fue ejecutada en el marco de la Licitación del MSPBS N° 430942 – LPN N° 69/2023, denominada “Mantenimiento y Reparación de Dependencias del MSPBS a Nivel País”, con un monto total de ₲ 8.000 millones. El contrato fue adjudicado a la empresa Corporación Lemuria SA, representada por Hermógenes Ibarra Paiva, lo que vuelve a poner en el centro del debate la calidad de las construcciones públicas y el control estatal.

El director del Hospital Distrital de Yhû, doctor Felipe Peralta, explicó que el derrumbe habría sido provocado por una falla en el techado, aparentemente a raíz de una filtración de agua de lluvia, que posteriormente derivó en el colapso del revestimiento de yeso. Señaló que la situación pudo haber terminado en tragedia si la caída se producía con pacientes dentro del recinto.

Mencionó que, por fortuna, la licenciada de guardia se encontraba a unos dos metros del lugar afectado, por lo que solo sufrió un gran susto y no resultó con lesiones.

Peralta añadió que la obra fue entregada entre el 16 y 17 de diciembre del año pasado y que el hecho ya fue comunicado a las autoridades superiores del Ministerio de Salud, así como al responsable de la empresa constructora.

Por su parte, el director de la V Región Sanitaria, doctor Cristian Vera, manifestó que maneja únicamente datos preliminares y que, según la información recibida, la empresa contaba con un año de garantía, plazo que habría vencido hace algunos días, por lo que no se prevé una intervención inmediata de la firma. Indicó que el caso fue elevado a nivel central para la toma de decisiones.

El sector afectado fue clausurado de manera preventiva, mientras se aguarda un informe técnico. No obstante, el episodio vuelve a desnudar una constante en el sistema de salud pública: millonarias inversiones que terminan en obras deficientes, poniendo en riesgo la seguridad de funcionarios y pacientes.