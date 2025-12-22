Ejecutivo confirma asueto para funcionarios públicos el 24 de diciembre

Como cada año, en los días próximos a la Navidad, el Presidente de la República anuncia el asueto del 24 de diciembre para funcionarios públicos. Lo que muchos aún aguardan es que se concrete el feriado del 2 de enero.

“Como todos los años, desde el mediodía del 24 los funcionarios públicos tienen asueto, así que vamos a firmar ese decreto hoy o mañana”, anunció Santiago Peña durante una de las actividades oficiales que mantuvo este lunes.

Ahora se aguarda la firma del decreto para que se haga oficial el asueto desde el mediodía del miércoles 24 de diciembre, para personas que cumplen funciones en el ámbito público.

Lea más: Santiago Peña confirmó que decretará feriado el 26 de diciembre

Feriados

El feriado del viernes 26 de diciembre ya se encuentra vigente para este 2025, sin embargo, el posible feriado del siguiente viernes, 2 de enero, hasta el momento no se concretó.

El feriado del 26 tiene como objetivo fomentar el turismo interno para mover la economía en el mencionado sector.

Los últimos feriados del 2025 son el 25 y el 26 de diciembre.