Error en una obra privada deja sin sistema semafórico a Asunción

La Municipalidad de Asunción informó que el sistema de semáforos de la ciudad se encuentra temporalmente sin conexión integral debido a un corte de fibra óptica.
Según el comunicado oficial, el incidente fue ocasionado por una empresa contratista que ejecuta una obra privada.
Como consecuencia de la interrupción, cada semáforo requiere asistencia individual para su operación y para la realización de los ajustes correspondientes, de acuerdo con lo señalado por la comuna.
Trabajos técnicos en curso
La Municipalidad indicó que sus equipos técnicos ya se encuentran trabajando con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.
“Solicitamos a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones de tránsito, mientras se normaliza la situación”, indica la Comuna capitalina.
El comunicado fue emitido tras las quejas reportadas esta mañana debido a que los nuevos cruces semafóricos habilitados en la avenida Eusebio Ayala generaron un mayor congestionamiento en el acceso a la Capital.
Desde la comuna reconocieron un incremento en el tránsito vehicular en la zona, aunque señalaron que la medida forma parte de un plan piloto orientado a facilitar el cruce peatonal.