Caótico ingreso a Asunción, por nuevos semáforos de Eusebio Ayala

La serie de semáforos recientemente habilitados por la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), sobre la avenida Eusebio Ayala, generan un caótico tráfico, sobre todo entre las 7:00 y las 10:00, en que se registra la mayor circulación de vehículos.

ABC constató la denuncia realizada por lectores de este diario, quienes reclamaron que desde la instalación de estos equipos, el ingreso a la capital por este importante corredor, se volvió casi imposible.

La odisea de los automovilistas arranca ya desde la salida de la vecina ciudad de Fernando de la Mora, pero se intensifica en Asunción.

En un recorrido de un equipo periodístico de ABC por la zona, en un día de semana, se pudo constatar una demora de alrededor de 20 minutos para realizar el tramo entre el cruce con la avenida Madame Lynch hasta la avenida República Argentina, alrededor de 3 kilómetros. Esto representa una velocidad promedio de alrededor de 10 kilómetros por hora, apenas superior a los 5 kilómetros por hora de una caminata.

Semáforos sin sentido

La queja de los usuarios de la avenida no se limita al carril de ingreso a la capital, sino también al de salida.

Reclaman que la instalación de un semáforo sobre Eusebio Ayala, entre Cacique Arecayá y Doctor Montanaro, no tiene explicación lógica, dado que en el lugar no existe una calle que requiera de circulación para justificar que quienes lo hacen por la avenida se detengan.

Los usuarios reclaman que, como se ven en la foto, la fila de vehículos tenga que detenerse sin ningún motivo, solamente para evitar sanciones.

Plan piloto

José Tomás Rivarola, director ejecutivo del proyecto de Mejoramiento del Transporte Público de la Municipalidad de Asunción, admitió que están registrando demoras y señaló que obedecen a la habilitación de “tiempos peatonales” en los semáforos, como una medida para “democratizar el espacio público y proteger a quienes se desplazan a pie, quienes tradicionalmente no eran considerados en el flujo del tránsito.

Explicó que estas intersecciones tienen una demanda importante, de entre 40 y 50 peatones por hora, y sin estos semáforos, las personas deben cruzar bajo su propio riesgo, lo que suele derivar en estadísticas alarmantes de atropellamientos.

Rivarola señaló, sin embargo, que se trata de un proyecto piloto que está siendo monitoreado mediante cámaras y radares para medir su impacto real.

Agregó que, si se determina que el impacto negativo en el tránsito es insostenible o que la demanda peatonal no se justifica con el tiempo, se tomará una decisión sobre si modificar o eliminar el tiempo peatonal, buscando un equilibrio que no convierta la avenida en un “tapón“.