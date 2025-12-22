Fin de la veda: pescaderías de Remanso vuelven a recibir a sus clientes

El pasado fin de semana culminó la veda pesquera en los ríos que Paraguay comparte con Argentina, y la reanudación de la pesca trajo consigo la reapertura de las emblemáticas pescaderías de la zona de Remanso, en Mariano Roque Alonso, que ya reciben a sus clientes.
Vendedoras de las pescaderías de la zona comentaron a ABC Color algunos de los precios que los compradores pueden encontrar, entre los que mencionaron ejemplares enteros de surubí por 60.000 guaraníes el kilogramo o surubí en rodajas a 65.000 el kilo.
También hay pacú a 45.000 el kilo o armados para chupín disponibles a 20.000 el kilo, entre otras ofertas.
Con el fin de la veda, el pescado se posiciona como una alternativa a la carne vacuna, especialmente ante la llegada de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.