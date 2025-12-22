Nacionales
22 de diciembre de 2025 - 12:48

Fin de la veda: pescaderías de Remanso vuelven a recibir a sus clientes

Brian Cáceres

Terminó el periodo de veda de la pesca en aguas compartidas con Argentina y las pescaderías de la zona de Remanso ya reciben a sus clientes con pescado fresco, a tiempo para las fiestas de fin de año.

Por ABC Color

El pasado fin de semana culminó la veda pesquera en los ríos que Paraguay comparte con Argentina, y la reanudación de la pesca trajo consigo la reapertura de las emblemáticas pescaderías de la zona de Remanso, en Mariano Roque Alonso, que ya reciben a sus clientes.

Vendedoras de las pescaderías de la zona comentaron a ABC Color algunos de los precios que los compradores pueden encontrar, entre los que mencionaron ejemplares enteros de surubí por 60.000 guaraníes el kilogramo o surubí en rodajas a 65.000 el kilo.

También hay pacú a 45.000 el kilo o armados para chupín disponibles a 20.000 el kilo, entre otras ofertas.

Con el fin de la veda, el pescado se posiciona como una alternativa a la carne vacuna, especialmente ante la llegada de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.