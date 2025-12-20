Finaliza la veda 2025 y pescadores de Ayolas retoman sus actividades

Este domingo finaliza oficialmente la veda 2025 tanto en lagos internos como en ríos compartidos con la Argentina. La medida, que prohibía la pesca comercial y deportiva, se encontraba vigente desde el pasado 2 de noviembre. En el distrito de Ayolas, un total de 1.314 pescadores registrados ante el Mades volverán a sus actividades con el objetivo de generar recursos económicos ante la proximidad de la Navidad y las fiestas de fin de año.

El responsable de la oficina de pesca del Mades en el distrito ayolense, ingeniero Mario Martínez, señaló que durante este año se pudo observar un alto grado de cumplimiento por parte del sector pesquero.

Indicó que no se registraron incautaciones de pescado, a diferencia de años anteriores, y que durante los controles aleatorios realizados en forma conjunta con la Prefectura Naval de Ayolas solo se logró incautar algunos metros de espineles que no fueron retirados por sus propietarios al inicio de la veda.

Martínez destacó que esta conducta demuestra una mayor conciencia por parte de los pescadores sobre la importancia de respetar los períodos de veda y las normas vigentes. Señaló que la pesca ilegal o el uso de elementos prohibidos atentan directamente contra el propio sustento del sector, ya que podrían provocar la disminución del recurso pesquero en el corto plazo, afectando la actividad a futuro.

En otro momento, el funcionario informó que desde este lunes ya se están expidiendo las guías correspondientes para el traslado de pescado a otras ciudades, lo que permitirá la normalización del circuito comercial tras la finalización de la veda en la zona.

Desde el sector pesquero, por otra parte, volvieron a manifestar su preocupación por la presencia de una gran cantidad de algas en el río Paraná, situación que dificulta tanto la navegación como las tareas de pesca.

A través de manifestaciones, solicitaron a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) la liberación de un mayor caudal de agua por medio del vertedero Aña Cua, con el fin de limpiar el cauce del río. Desde la Binacional señalaron que la solicitud sería analizada, aunque hasta la fecha no se ha emitido una respuesta oficial.

