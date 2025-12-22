Nacionales
22 de diciembre de 2025 - 15:02

Guardianas del Poha Ñana se destacan en Itapúa y Caazapá

Plantación de hierbas medicinales de las Guardianas del Poha Ñana.
Plantación de hierbas medicinales de las Guardianas del Poha Ñana.Gentileza

Más de 50 mujeres de Itapúa y Caazapá lideran la producción sostenible de plantas medicinales nativas. Bajo el título de Guardianas del Poha Ñana, estas productoras lograron diversificar sus ingresos y fortalecer la biodiversidad local, transformando saberes ancestrales en oportunidades económicas concretas para sus familias. El objetivo de la iniciativa es proteger el conocimiento

Por ABC Color

El objetivo de la iniciativa es proteger el conocimiento botánico del país y dinamizar la economía de las comunidades rurales de Itapúa y Caazapá mediante la capacitación técnica y el empoderamiento femenino.

Este programa permite a mujeres como Juana Jara y Saturnina Almada tener ingresos para su familia que antes no tenían.

Además, permite enseñar a sus hijos y a otros jóvenes sobre la tradición de la cultura paraguaya y la conservación de las especies medicinales de Paraguay.

“Este esfuerzo cobra especial relevancia dado que el Poha Ñana es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Al cultivar estas plantas, las mujeres no solo cuidan la salud comunitaria, sino que protegen un pilar fundamental de la identidad cultural paraguaya”, indica el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD, que apoya la iniciativa de CECTEC.

