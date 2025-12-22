Guardianas del Poha Ñana se destacan en Itapúa y Caazapá

El objetivo de la iniciativa es proteger el conocimiento botánico del país y dinamizar la economía de las comunidades rurales de Itapúa y Caazapá mediante la capacitación técnica y el empoderamiento femenino.

Este programa permite a mujeres como Juana Jara y Saturnina Almada tener ingresos para su familia que antes no tenían.

Además, permite enseñar a sus hijos y a otros jóvenes sobre la tradición de la cultura paraguaya y la conservación de las especies medicinales de Paraguay.

“Este esfuerzo cobra especial relevancia dado que el Poha Ñana es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Al cultivar estas plantas, las mujeres no solo cuidan la salud comunitaria, sino que protegen un pilar fundamental de la identidad cultural paraguaya”, indica el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD, que apoya la iniciativa de CECTEC.

