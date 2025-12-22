Mujeres liberales indignadas con la disminución del porcentaje de paridad dentro del PLRA

Este domingo, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) celebró una convención extraordinaria en la ciudad de Coronel Oviedo, en la que por amplia mayoría los convencionales votaron por cambiar el estatuto partidario. El punto más álgido se desarrolló cuando se decidió bajar el porcentaje de participación de las mujeres.

La votación fue para eliminar la disposición adoptada en 2022 que establecía una paridad obligatoria entre el número de hombres y mujeres (50 por ciento de representación para ambos géneros) en las listas de candidatos a cargos plurinominales en las elecciones internas del partido.

Finalmente, bajó el porcentaje de 50 a 20 por ciento.

Alba Talavera, vicepresidenta del partido, calificó el hecho de “superretroceso” y bochornoso.

“No puede ser que un presidente de un partido tan glorioso como el nuestro esté dirigido, esté permanentemente condicionado a terceras personas que estaba a su lado, (el diputado Antonio Buzarquis). Esto estaba totalmente montado”, indicó.

Agregó que se trata de un hecho que quedará para la historia y que el actual presidente del PLRA, Hugo Fleitas, será “el presidente del retroceso de la paridad. Y esto vas a llevar hasta el día de tu muerte”.

Cuestionó que el gasto que conlleva realizar una convención para tratar el mencionado tema es muy alto, mientras no se paga el salario y aguinaldo a los trabajadores del PLRA.

También manifestó su malestar por las declaraciones de Fleitas, que dijo que se debe bajar la paridad al 20% como en el partido Colorado. “¿Cómo que vas a tocar el nombre de un partido, el colorado, cuando vos estás en una convención liberal?”.

“Que saquen y que ellos que son tan guapitos como dicen ellos y el presidente Peña, sean intendentes, que ellos hagan todo lo que quieran hacer. Vamos a ver qué hacen sin nosotras. Vamos a ver si existen sin nosotras, porque el Partido Liberal no existe y los hombres no existen si nosotras no estamos con ellos”, enfatizó.