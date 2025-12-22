Sede del PLRA amaneció empapelada en protesta luego de la convención extraordinaria

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) celebró ayer una convención extraordinaria en la ciudad de Coronel Oviedo en la que, por amplia mayoría, los convencionales votaron por cambiar el estatuto partidario y eliminar la paridad obligatoria entre hombres y mujeres (50 por ciento de representación para ambos géneros) en las listas de candidatos a cargos plurinominales en las elecciones internas del partido.

Finalmente, los convencionales votaron por bajar los cupos obligatorios de candidatas mujeres al 20 por ciento, porcentaje mínimo establecido en el Código Electoral.

Luego de esta determinación, la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, amaneció este lunes con varios carteles pegados contra la pared y las puertas, dejando ver el malestar con la determinación tomada.

“Declarado por unanimidad. Las mujeres del PLRA haremos brazos caídos hasta las municipales. Ahora, a esperar sus logros”. “Sin mujeres no existe el PLRA”. “Q.E.P.D. la institucionalidad del PLRA”. “Q.E.P.D. PLRA”, rezaban los diferentes escritos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Esa es una consecuencia de la convención y si se puso está bien, porque con esto creo que está muerto en el aspecto de la paridad, porque el 20 por ciento es un chasco, una risa”, señaló Alba Talavera, vicepresidenta del PLRA.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para finalizar sentenció: “Se están burlando de las mujeres, pero creo que esto no les va a durar mucho tiempo”.