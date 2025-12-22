Tres condenados con penas de 4 a 8 años por la muerte de la niña Thirza

El Tribunal de Sentencia presidido por Celia Salinas e integrado por Víctor Alfieri y Olga Ruiz, en forma unánime condenó a 8 años de prisión a la odontóloga Sandra Marcela Obertino Leguizamón; a 7 años de encierro al anestesista Adrián Cayetano García y, a 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad al endodoncista Vicente Damián Cabrera Godoy, por la muerte de la niña de 9 años, Thirza Belén Portillo, ocurrida el 12 de noviembre de 2021.

Para la odontóloga Sandra Obertino, el anestesista Adrián García, con votos en mayoría, fueron declarados culpables de la comisión del hecho punible de homicidio doloso, en grado eventual. Sin embargo, para el caso del endodoncista Vicente Cabrera, los jueces en forma unánime consideraron que cometió homicidio culposo.

Lea más: Fiscalía pide penas de entre 15 y 18 años de cárcel por muerte de la niña Thirza

Es preciso señalar que la magistrada Olga Ruíz votó, en los tres casos, por la calificación de homicidio culposo.

En cuanto a la presunta comisión del hecho de comercialización de medicamentos no autorizados, por la que el Ministerio Público, también solicitó una condena, los miembros del Colegiado concluyó en forma unánime que el hecho no fue probado durante las sesiones del juicio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caso Thirza: constitución de jueces se retrasa porque no encontraban la casa de odontóloga

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Odontóloga cambió el procedimiento y no informó a los padres de Thirza

La presidenta del Colegiado señaló al momento de dar a conocer la Sentencia que, “este tribunal tiene plenamente probado que la acusada es odontóloga, especializada en odontopediatría, propietaria y responsable de la clínica denominada ‘Mommy Dent’, del barrio Loma Pytã de Asunción.

Además, de que “en su carácter de profesional tratatnte y responsable del consultorio, programó, organizó y coordinó el procedimiento odontológico de tratamiento de conducto a la menor Thirza Belén Portillo Franco, de 9 años, fijando fecha el día 12 de noviembre de 2021, en hora en la mañana”.

“La acusada decidió que el procedimiento se realizara bajo sedación, asegurando que contaba con personal capacitado y el procedimiento sería seguro, minimizando los riesgos, refiriendo que se trataría de una sedación leve o mínima, primeramente, y luego cambió por la sedación profunda, sin haber hecho firmar el consentimiento informado a los padres de la menor, circunstancia que surge de las declaraciones testificales de Gloria Paola Franco y Narciso Portillo”.

“Para la realización del procedimiento acusada contrató y permitió la intervención del técnico Adrián Cayetano García legal, quien no posee la habilitación legal ni el título médico, para realizar por sí dicho procedimiento y también contra odontólogo Vicente Damián Cabrera, para realizar el tratamiento de conducto conformando de ese modo el equipo que intervino en el acto médico”, refirió la presidenta del Tribunal.

Thirza murió en intervención odontológica

El 12 de noviembre de 2021, los padres de Thirza llevaron a su hija a la consulta en la clínica Mommy Dent. El procedimiento estaba fijado para las 7:00, pero inició recién a las 8:00, porque el endodoncista llegó tarde. El matrimonio quedó en la sala de espera y Thirza entró al consultorio, a diferencia de las dos consultas anteriores, Thirza lloró mucho antes.

Ante la preocupación del matrimonio por la intranquilidad de la niña, Obertino dijo a los padres que no se preocuparan porque estaba en las mejores manos, que iba a ser solo un pinchazo y luego no iba a sentir nada.

Lea más: Padres de Thirza rechazan reparación de G. 300 millones, ofrecidos por acusados para zafar de juicio

Incluso salió en dos ocasiones durante el procedimiento para informar que estaba todo bien. Sin embargo, en la segunda vez que salió a reportarse a los padres, informó a los mismos que ya se estaba terminando el trabajo, y luego uno de los profesionales que estaban en el consultorio la llamó.

Thirza “entró caminando y salió sin vida”

La tensa calma que se apoderó del momento se convirtió en pesadilla en cuestión de minutos, cuando Obertino salió a comunicar a los padres que “Thirza no despierta”. En la desesperación, el padre salió corriendo a la calle para pedir ayuda, para ese entonces la ambulancia estaba en la esquina buscando el local, pues ya desde la clínica habían solicitado el servicio.

En su declaración en el juicio, el señor Narciso Portillo, padre de Thirza, recordó que junto a su esposa no firmaron autorización alguna para el procedimiento al que la niña de 9 años fue sometida. “Mi hija entró caminando a esa clínica y salió en una camilla, sin vida”, expresó sollozando.

Lea más: Desgarrador relato de padres de Thirza en juicio a odontóloga y otros acusados por muerte de la niña

“Cuando vi a mi hija ya sabía que no estaba más ahí, uno como mamá no quiere creer eso, pero cuando llegó a Lacimet, se confirmó que tenía más de 45 minutos de su fallecimiento. También se dijo que ella se podía salvar si había una rápida asistencia, pero más de media hora tardó para que viniera la ambulancia. Ellos no nos dijeron nada”, recordó, tras comentar que no le informaron ni consultaron sobre la aplicación de la anestesia general.

La autopsia determinó que la infante murió como consecuencia de una sobredosis de anestesia, situación que fue corroborada por una junta médica.