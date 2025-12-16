Fiscalía pide penas de entre 15 y 18 años de cárcel por muerte de la niña Thirza

La fiscala Mirta Arévalos Ledesma afirmó que se probó el homicidio con dolo eventual de Thirza Belén Portillo Franco; en consecuencia solicitó una condena a 18 años de cárcel para la odontóloga Sandra Marcela Obertino Leguizamón; 17 años de prisión para el anestesista Adrián Cayetano García y 15 años de pena privativa de libertad para el endodoncista Vicente Damián Cabrera Godoy.

La niña de 9 años perdió la vida el 12 de noviembre de 2021 en la clínica odontológica “Mommy Dent”, ubicada en Loma Pytã (Asunción), que no estaba habilitada para operar por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

“Sandra Obertino operaba en su domicilio particular, sin cartel ni habilitación, engañando a los padres de sus pacientes sobre su especialidad y la seguridad del lugar. Como organizadora y propietaria del lugar su responsabilidad es máxima, ya que permitió el procedimiento de alto riesgo en un entorno inseguro”, resaltó la agente del Ministerio Público en parte de sus alegatos finales.

El Tribunal de Sentencia presidido por Celia Salinas e integrado por Víctor Alfieri y Olga Ruiz programó la continuidad del juicio oral para este miércoles 17 de diciembre, desde las 8:00, con los alegatos conclusivos de la querella y las defensas. Posteriormente el colegiado pasará a deliberar y luego dará a conocer su sentencia.

Thirza murió en intervención odontológica

El 12 de noviembre de 2021, los padres de Thirza llevaron a su hija a la consulta en la clínica Mommy Dent. El procedimiento estaba fijado para las 7:00, pero empezó a las 8:00, porque el endodoncista llegó tarde. El matrimonio quedó en la sala de espera y Thirza entró al consultorio, a diferencia de las dos consultas anteriores, Thirza lloró mucho antes.

Ante la preocupación del matrimonio por la intranquilidad de la niña, Obertino dijo a los padres que no se preocuparan porque estaba en las mejores manos, que iba a ser solo un pinchazo y luego no iba a sentir nada.

Incluso salió en dos ocasiones durante el procedimiento para informar que estaba todo bien. Sin embargo, en la segunda vez que salió a reportarse a los padres, informó a los mismos que ya se estaba terminando el trabajo, y luego uno de los profesionales que estaban en el consultorio la llamó.

Thirza “entró caminando y salió sin vida”

La tensa calma que se apoderó del momento se convirtió en pesadilla en cuestión de minutos, cuando Obertino salió a comunicar a los padres que “Thirza no despierta”. En la desesperación, el padre salió corriendo a la calle para pedir ayuda, para ese entonces la ambulancia estaba en la esquina buscando el local, pues ya desde la clínica habían solicitado el servicio.

En su declaración en el juicio, el señor Narciso Portillo, padre de Thirza, recordó que junto a su esposa no firmaron autorización alguna para el procedimiento al que la niña de 9 años fue sometida. “Mi hija entró caminando a esa clínica y salió en una camilla, sin vida”, expresó sollozando.

“Cuando vi a mi hija ya sabía que no estaba más ahí, uno como mamá no quiere creer eso, pero cuando llegó a Lacimet, se confirmó que tenía más de 45 minutos de su fallecimiento. También se dijo que ella se podía salvar si había una rápida asistencia, pero más de media hora tardó para que viniera la ambulancia. Ellos no nos dijeron nada”, recordó, tras comentar que no le informaron ni consultaron sobre la aplicación de la anestesia general.

La autopsia determinó que la infante murió como consecuencia de una sobredosis de anestesia, situación que fue corroborada por una junta médica.