Comisaría de Ayolas incorpora nuevos suboficiales a su dotación

El jefe de Comisaría destacó que la incorporación de estos nueve suboficiales, recientemente egresados de la Escuela de Policía, permite aumentar la dotación en Ayolas. Los nuevos miembros del personal se integrarán al operativo “Año Paha” y también pasarán a formar parte del personal permanente de la institución, fortaleciendo los operativos de seguridad.

Lea más: Pescadores de Ayolas no pueden retomar actividades tras la veda por condiciones climaticas

Mora mencionó que, con la llegada de las festividades navideñas y de fin de año, se registra un aumento de visitantes en el distrito, ya sea para pasar las fiestas o por cuestiones comerciales. Por esta razón, la Policía trabaja intensamente para garantizar la seguridad de todas las personas, realizando controles preventivos en distintos puntos de la ciudad desde hace varios días.

El comisario solicitó a la ciudadanía salir con sus documentos personales y la documentación de sus vehículos, y no reaccionar ante el personal policial, que solo busca garantizar la seguridad durante las fiestas de Navidad, Año Nuevo y la temporada de verano. “Muchas familias llegan atraídas por las playas o por la pesca turística; deseamos que se sientan seguras en nuestra ciudad”, concluyó.

Lea más: Un supuesto hecho de intento de feminicidio ocurrió en la ciudad de Santa Maria