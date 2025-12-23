Pescadores de Ayolas no pueden retomar actividades tras la veda por condiciones climáticas

El dirigente explicó que en la práctica pareciera que la veda continúa vigente en Ayolas y zonas vecinas. Indicó que, si bien el período de prohibición de la pesca comercial y deportiva ya concluyó, las intensas lluvias, acompañadas de fuertes vientos, impiden a los pescadores ingresar a las aguas del río Paraná. Esta imposibilidad de salir a pescar limita la obtención de recursos para el sustento diario de las familias dedicadas a la actividad pesquera.

Cano manifestó su preocupación ante la proximidad de la Nochebuena y la falta de condiciones climáticas favorables. Señaló que Yacyretá entregó, hace aproximadamente un mes, los kits de víveres y el complemento económico de G. 1.000.000, beneficio que ya se agotó. Además, mencionó que muchos pescadores no llegaron a cobrar el subsidio otorgado por el Estado. Esta situación agrava la falta de recursos económicos en el sector.

En otro momento, el presidente de la asociación indicó que la presencia de algas acuáticas en el río Paraná también dificulta la navegación y afecta directamente la pesca. Explicó que estas plantas dañan los elementos de trabajo, cuyo reemplazo resulta costoso para los pescadores. Añadió que, debido al clima adverso, actualmente casi no hay pescado disponible. Finalmente, expresó su esperanza de que las condiciones mejoren para poder salir a pescar en las próximas horas.

