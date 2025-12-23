¿El feriado del 2 de enero está descartado?

El titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, recalcó que actualmente no está previsto declarar feriado el 2 de enero, aunque remarcó que se trata de una decisión que aún puede ser revisada por el presidente.

“Por lo menos no hemos tenido esa conversación y las veces que lo hemos tenido, mi recomendación fue no para el 2 de enero”, afirmó el ministro durante una entrevista radial. Añadió que, hasta donde tiene conocimiento, no se ha modificado la postura inicial y que el 2 de enero “continúa” como día laboral.

Villate reconoció que dentro del gabinete existen posturas distintas y que hay personas que recomiendan que el 2 de enero sea feriado, pero insistió en que su posición personal es contraria a esa posibilidad. “Yo creo que no lo va a hacer el 2 de enero el presidente, pero es una decisión personalísima de él”, expresó.

Señaló que el Gobierno apostó a declarar feriado el 26 de diciembre porque tradicionalmente se aprovecha para compartir la familia, lo cual no se replica en Año nuevo.

Asueto para funcionarios públicos

En cuanto al cierre del año, el ministro indicó que el asueto del 31 de diciembre es probable, aunque todavía no puede confirmarse oficialmente. “Hasta el momento las conversaciones son que sí, pero hasta que el presidente no firme el decreto no puedo confirmar 100%”, explicó.

Recordó además que, históricamente, el 31 de diciembre suele declararse asueto, pero subrayó que la decisión final puede cambiar hasta la firma del decreto presidencial.