¿Feriado para el 2 de enero? Peña tiene una opinión sobre el pedido del Senado

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles un proyecto de declaración para solicitar al Poder Ejecutivo el feriado del 2 de enero. Tras participar de la celebración de Caacupé, Peña declaró que el feriado del 26 de diciembre fue pensado como un apoyo a la unidad familiar, al turismo interno y al desplazamiento de jóvenes que trabajan en la ciudad y desean visitar a sus familias en el interior.

“Entendíamos que, en el caso del 26 de diciembre, una festividad tan importante, un momento de unidad familiar, un momento donde muchos jóvenes, principalmente trabajadores que han emigrado del campo a la ciudad, tienen la oportunidad de ir a visitar a sus padres y abuelos”, afirmó.

Según el mandatario, que el 26 caiga viernes también influyó, pues permitiría aprovechar un fin de semana largo para viajar y pasar las fiestas en familia. Agregó que el Gobierno escuchó a la ciudadanía y al sector empresarial antes de tomar la decisión.

“El 2 de enero es distinto”

No obstante, Peña sostuvo que el inicio de año no tiene el mismo carácter familiar o religioso que la Navidad, motivo por el cual no considera que el argumento del 26 de diciembre sea aplicable al 2 de enero.

“Uno podría pensar que se aplica de la misma manera, pero entendemos que es un caso diferente. El 25 de diciembre es una celebración familiar. En cambio, el primero de enero es más una fiesta pagana que una celebración religiosa”, señaló.

Añadió que el Ejecutivo debe mantener un “justo equilibrio” al utilizar la facultad otorgada por el Congreso para establecer feriados móviles, evitando su uso excesivo.

¿Habrá feriado el 2 de enero?

“Creemos que es un buen equilibrio. Hemos escuchado al sector empresarial, hemos escuchado al pueblo, y creemos que el 26 es una buena decisión”, insistió Peña.

Aunque el Senado expresó de forma casi unánime su apoyo al feriado, Peña fue claro al afirmar que no están evaluando esa posibilidad.

“No estamos evaluando en este momento. A esta altura no estamos en condiciones de tomar esa decisión”, dijo.