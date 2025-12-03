Senado insta a Peña a declarar feriado el 2 de enero

El Senado aprobó hoy un proyecto de declaración por el cual insta a que el Poder Ejecutivo declare como feriado el viernes 2 de enero del 2026, como parte de las fiestas por año nuevo.

Al respecto, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez destacó el apoyo a la propuesta y sostuvo que la medida permitirá más turismo durante los primeros días del próximo año.

“Va a posibilitar a las familias a desplazarse, hacer turismo y compartir con la familia”, alegó.

Asimismo, se comprometió de conversar sobre el asunto con el presidente de la República, Santiago Peña, quien había confirmado que decretará el 26 de diciembre como feriado, pero sobre el 2 de enero había dicho que “vamos a guardar”.

Feriado el 26 de diciembre

Por otra parte, ayer la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración similar, pero en referencia al viernes 26 de diciembre.

Al respecto, el diputado Hugo Meza “exhortó” a Peña a emitir el decreto correspondiente y también apuntó que “no es una idea descabellada” la posibilidad de un feriado también en enero.

