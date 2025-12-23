El Ministerio de Salud y la constructora evaluarán daños tras el derrumbe del cielorraso del laboratorio del Hospital Distrital de Yhú, según anuncian

El hecho se registró a primeras horas del lunes, cuando la encargada del laboratorio del Hospital Distrital de Yhú se disponía a atender a los primeros pacientes. De manera repentina, el cielorraso colapsó, generando pánico en el área y obligando a suspender momentáneamente las actividades.

La estructura afectada es prácticamente nueva. La obra fue entregada en diciembre del año pasado y fue ejecutada en el marco de la Licitación del MSPBS N° 430942 – LPN N° 69/2023, denominada “Mantenimiento y Reparación de Dependencias del MSPBS a Nivel País”, con un monto total de G. 8.000 millones.

El contrato fue adjudicado a la empresa Corporación Lemuria SA, representada por Hermógenes Ibarra Paiva, lo que vuelve a poner en el centro del debate la calidad de las construcciones públicas y el control estatal.

Los técnicos evaluarán la situación estructural de la zona afectada y durante esta semana se iniciarían los trabajos de reparación, con el objetivo de que el laboratorio vuelva a funcionar plenamente desde la próxima semana.

El director de la V Región Sanitaria, Dr. Cristian Vera, explicó que actualmente el servicio está trabajando solo con las necesidades urgentes, priorizando tanto el laboratorio como la zona de internación. Añadió que únicamente se están realizando los estudios cuyo equipamiento no se encuentra afectado, mientras que las muestras restantes son trasladadas al Hospital Distrital de Caaguazú para su análisis y posteriormente devueltas al nosocomio de Yhú, asegurando la continuidad en el tratamiento de los pacientes.

La unidad de laboratorio recibe diariamente entre 50 y 60 pacientes, por lo que necesita operar a plena capacidad para garantizar una atención eficiente. Además, el Hospital Distrital de Yhú es un nosocomio de referencia para la zona.

Atiendo por día a un promedio de 100 pacientes provenientes de distintos distritos del noroeste del departamento de Caaguazú, lo que hace imprescindible la eficiencia total de sus servicios para una atención integral de salud.