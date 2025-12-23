Encarnación: 40% del tráfico migratorio corresponde a compatriotas que vuelven a pasar las fiestas

Desde este sábado 21 de diciembre se reporta un aumento importante en el flujo migratorio a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. Según las autoridades regionales de la Dirección Nacional de Migraciones, se conjugan dos elementos importantes: el crecimiento del turismo de compras, así como las fiestas de fin de año.

El responsable de la oficina regional en Itapúa de Migraciones, Blas Arzamendia, estimó que cerca de 85.000 ingresos al país fueron registrados desde el sábado hasta el martes. Los datos desagregados indican que el mayor flujo se dio el sábado, con 31.000 ingresos; el domingo fueron 15.000; el lunes, 23.000; mientras que el martes, 16.000.

De este número, se evidencia un flujo constante de 3.000 ingresos diarios por el servicio del tren internacional, según Arzamendia. Esperan que desde la madrugada de este miércoles haya un aumento en la cantidad de personas que llegan al país con la intención de pasar las fiestas.

El 40 % del total serían tanto compatriotas como extranjeros que llegaron al país con la intención de pasar las fiestas de fin de año, según el tipo de trámite que se registra en el sistema de Migraciones.

Sin tren para Navidad y Año Nuevo

La empresa argentina Casimiro Zbikoski SA, propietaria del Ferrocarril Internacional que presta el servicio de transporte entre Encarnación y Posadas (Argentina), confirmó a través de un comunicado que en los feriados por Navidad y Año Nuevo no habrá itinerario disponible.

Además, los días miércoles 24 y 31 de diciembre anunciaron un horario especial, que operará desde las 07:00 hasta las 13:00. El último recorrido saldrá desde Encarnación a las 12:30, con destino a Posadas.

El horario habitual del servicio se mantendrá en los días restantes, de lunes a sábado desde las 06:30 hasta las 18:30, con recorridos cada media hora. El costo de los pasajes se mantiene en G. 18.000, mientras que en pesos argentinos es de 1.380.

El servicio de transporte internacional de pasajeros con la unidad de tren F201, de la empresa Casimiro Zbikoski SA, representada legalmente en Paraguay por el abogado Ángel Cabrera, realiza a diario 29 viajes. Constituye una alternativa fundamental para la movilidad urbana entre las ciudades vecinas, que, en temporada alta, requiere una alta demanda.

El trayecto entre ambas márgenes se realiza en 10 minutos, a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.