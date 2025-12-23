Encarnación: Servicio de tren internacional no estará disponible para Navidad y Año Nuevo

La empresa argentina Casimiro Zbikoski S.A., propietaria del Ferrocarril Internacional que presta el servicio de transporte entre Encarnación y Posadas (Argentina), confirmó a través de un comunicado que en los feriados por Navidad y Año Nuevo no habrá itinerario disponible.

Además, los días miércoles 24 y 31 de diciembre anunciaron un horario especial, que operará desde las 7:00 hasta las 13:00. El último recorrido saldrá desde Encarnación a las 12:30, con destino a Posadas.

El horario habitual del servicio se mantendrá en los días restantes, de lunes a sábado desde las 6:30 hasta las 18:30, con recorridos cada media hora.

El costo de los boletos de pasajes se mantiene en G. 18.000, mientras que en pesos argentinos es de 1.380.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Comerciantes auguran mejora en ventas para este fin de año en Encarnación

El tren internacional

El servicio de transporte internacional de pasajeros con la unidad de tren F201, de la empresa Casimiro Zbikoski S.A., representada legalmente en Paraguay por el abogado Ángel Cabrera, realiza a diario 29 viajes. Constituye una alternativa fundamental para la movilidad urbana entre las ciudades vecinas, que, en temporada alta, requiere una alta demanda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se estima que, en promedio, entre 2.000 y 3.000 personas cruzan a diario por el tren internacional, según datos de la oficina regional de Migraciones en Itapúa.

El trayecto entre ambas márgenes se realiza en 10 minutos, a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.