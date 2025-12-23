Ayolas: municipio paga parte de salarios atrasados y aguinaldos

Funcionarias municipales, que solicitaron mantener en reserva su identidad, manifestaron que luego de reiteradas gestiones pudieron finalmente cobrar dos meses de salarios más el aguinaldo. Indicaron además que el intendente Carlos Duarte (ANR) se comprometió a abonar un sueldo el próximo lunes, quedando aún un mes pendiente de pago, el cual podría efectivizarse en enero próximo.

Según relataron las trabajadoras, el dinero recibido permitirá ponerse al día con las libretas en casas comerciales, recuperar el crédito y adquirir mercaderías básicas para la cena de Nochebuena. Asimismo, posibilitará reducir la deuda acumulada con la ANDE, evitando de esa manera el corte del suministro de energía eléctrica en sus hogares.

Por su parte, el municipio anunció a través de sus redes sociales y del sistema de mensajería WhatsApp que, en un contexto económico adverso, la administración municipal logró cumplir con el pago de salarios, aguinaldos y dietas atrasadas. El comunicado señala que el monto total desembolsado fue de G. 1.097.000.000, utilizando exclusivamente recursos genuinos, sin recurrir a endeudamiento ni a préstamos.

De acuerdo con datos oficiales, desde el Ejecutivo municipal se estableció como prioridad absoluta el cumplimiento de los compromisos salariales, considerando la importancia de estos ingresos para los trabajadores municipales y sus familias, especialmente en un período sensible del año. La reorganización administrativa y el ordenamiento financiero permitieron concretar los pagos y brindar tranquilidad a numerosos hogares. (sic).

Finalmente, se anunció que luego de las fiestas de Navidad se prevé un nuevo desembolso de aproximadamente G. 260.000.000. Esta medida reafirma la voluntad de la administración de seguir honrando sus obligaciones y acompañar a los trabajadores en medio de la compleja situación financiera que atraviesa la institución, con el objetivo de paliar los efectos de la crisis económica y fortalecer la confianza interna.

