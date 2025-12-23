Video: comisario manotea y demora a María Esther Roa durante lectura de manifiesto en Palacio de Justicia

El comisario Mario Ovelar fue filmado cuanto interrumpió la lectura que hacía la activista María Esther Roa y de un manotazo le arrebató el manifiesto que leía para después llevarla aprehendida en la guardia de seguridad de la sede del Palacio de Justicia en Asunción.

Esto generó la reacción de los que acompañaban a la abogada, quienes encararon al comisario recriminándole que estaba mal lo que hizo.

La tensión aumentó cuando llevaron a María Esther Roa a la guardia para que quede aprehendida y a disposición de la Fiscalía.

Los activistas recriminaron en varias ocasiones al comisario, quien respondió con más amenazas de aprehensiones, ordenando a sus subalternos a que detengan en la guardia a quienes gritaban.

Los activistas se quedaron en la zona de la guardia y hasta cantaron la canción Patria Querida.

Esto dijo el comisario

El comisario fue entrevistado y argumentó que el artículo 32 de la Constitución Nacional, reglamentado por la ley 1.066, habla específicamente de cómo un ciudadano puede manifestarse sin molestarse a terceros.

También recordó la acordada 254 que estipula la forma de permanecer dentro del recinto del Palacio de Justicia.

“Ahí en frente de la explanada colocaron sus banderas negras, algunas fotografías. Nosotros hablamos con la gente que organizó, la señora Esther Roa. Nos manifestó que iban a hacer esa manifestación enfrente, ahí en la calle, sin ningún problema. Fueron mimetizándose, en grupo empezaron a ingresar camuflados acá, luego empezó a leer un comunicado en voz alta, gritando prácticamente acá dentro de la plazoleta del Palacio con medios de prensa”, detalló el jefe de seguridad.

Insistió en que como la activista no acató el pedido y al ser advertida de que estaba alterando el orden público, la dejó demorada en la guardia y comunicó del hecho a la Fiscalía.

“Ella es una abogada, es agravante, ella sabe esa situación. Yo como jefe de seguridad no puedo permitir que se esté alterando el orden público. Acá hay miles de funcionarios trabajando, miles de usuarios de justicia. Entonces, por eso procedí a su aprehensión, ya que no acató la disposición”, sostuvo.